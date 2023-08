AEW All In adelanta su hora de inicio

Como puede verse en las imágenes promocionales de semanas atrás, AEW All In estaba programado para arrancar a las 6 PM BST (1 PM EST) del próximo domingo 27 de agosto.

Pero si echamos un vistazo a las más recientes, puede comprobarse que el horario de inicio («Zero Hour») se sitúa en las 5 PM BST (12 PM EST).

Modificación que Ticketmaster ha confirmado mediante correo electrónico.

Por ahora, solamente el combate entre Aussie Open y la dupla MJF & Adam Cole por el Campeonato Mundial de Parejas ROH conforma la mencinonada «Zero Hour» de AEW All In. He aquí su cartel provisional.

[ZERO HOUR]

Two weeks to go.

Sunday 27 August. #AEW

All In London at Wembley Stadium.

The most anticipated Wrestling event of all-time in London. Don't miss out on your chance to experience history! 🎫 https://t.co/EbobSlNMPN pic.twitter.com/eGbY1Ho3uA

— Wembley Stadium (@wembleystadium) August 13, 2023