AEW ya ha vendido 35 mil boletos para All In

Estresante día, hoy 2 de mayo, para quienes intentaron ser los primeros en asegurarse su asiento dentro del Wembley Stadium el próximo 27 de agosto. AEW, vía Ticketmaster, inició la preventa de boletos para All In, y ahora entendemos por qué resultó tan complicado hacerse con uno.

Dave Meltzer tiene la respuesta.

First day ticket presales for All In topped 35,000. — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) May 2, 2023

«El primer día de preventa de boletos para All In alcanzó los 35.000».

Ya podemos afirmar que All In será el show de AEW con mayor asistencia de público de su historia. Hasta la noticia que nos ocupa, Grand Slam 2021 tenía tal honor, cuando congregó a 20.1777 seguidores en el Arthur Ashe Stadium de New York (EEUU). Mañana y el jueves esta preventa volverá a abrirse, antes de la venta general al público, que arrancará el viernes.

Según la disposición que se observa en Ticketmaster, el aforo del Wembley Stadium no quedará limitado. AEW pretende ocupar todas las plazas disponibles. Véase, alrededor de 90 mil. Si finalmente el evento logra tal hazaña, supondría el tercer mayor show luchístico de la historia bajo registros oficiales, sólo por detrás de Collision In Korea (alrededor de 190 mil personas en cada una de sus dos jornadas) y WrestleMania 32 (97 mil personas aprox.).

► AEW sigue siendo novedad en Europa

Y todo, sin que el cartel de All In se haya inaugurado todavía. Indicativo del buen gusto del público europeo por un producto que pese a perder algo de candencia durante el último año sobre suelo yanqui, conserva ese «efecto novedad» al otro lado del Atlántico.

Como expuse horas atrás en Twitter, una gran noticia no sólo para AEW y sus seguidores, sino para todos los aficionados del viejo continente y para todas las escenas que lo conforman; especialmente la británica. Que AEW agote boletos con All In mandaría un necesario mensaje: Europa está ávida de lucha libre en la era pos-COVID.

No hay combates confirmados, pero claro está, se espera un cartel en consonancia. Entre los rumores más destacables, que la casa Élite podría programar el retiro de Sting, el debut de Goldberg, un Kenny Omega vs. Will Ospreay III, un combate de Nigel McGuinness y uno de Kota Ibushi, además de las implicaciones de varios talentos locales; caso de Michael Oku.