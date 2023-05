«Wrestling Satsuma no Kuni 2023» fue la función que New Japan Pro Wrestling presentó en el Nishihara Shokai Arena de Kagoshima.

► «Wrestling Satsuma no Kuni 2023»

Just 5 Guys (DOUKI, SANADA y Yoshinobu Kanemaru) lograron la victoria ante Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi y Tetsuya Naito). Este encuentro fue preludio al choque de SANADA y Hiromu Takahashi para Wrestling Dontaku.

Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher) consiguieron la segunda defensa del Campeonato de Parejas IWG ante Mikey Nicholls y Shane Haste del TMDK. Tras el combate, EVIL y Yujiro Takahashi desafiaron al Aussie Open a una lucha titular.

Cerrando el evento, Shingo Takagi y Taichi se enfrentaron por el Campeonato KOPW en una modalidad especial. Para ganar esta lucha, era necesario obtener tres victorias diferentes, ya sea por pin, sumisión, KO, TKO o conteo fuera. Un tablero de bingo en la parte inferior de la pantalla marcaba qué opciones se habían llenado.

Takagi fue el primero en abrir el marcador, cuando castigó a Taichi con un Ground Cobra Twist, rindiéndolo. Más tarde, Taichi empató sorprendiendo a su rival con un Taichi-Style Gedo Clutch, asegurando la cuenta de tres. Taichi logró la tercera caída cuando castigó a Takagi con un Black Mephisto, dejádolo en KO. Shingo Takagi retomó rumbo y con un Last of The Dragon, dejó a Taichi KO, igualando el marcador 2-2. Por último, Taichi aplicó una serie de patadas dejando muy mal a Shingo Takgi, hasta que Hiromu Takahashi lanzó la toalla, decretándose el TKO. El marcador quedó 3 a 2 en favor de Taichi.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING SATSUMA NO KUNI», 29.04.2023

Nishihara Shokai Arena (Kagoshima Arena)

Asistencia: 2,120 Espectadores

1. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a Toru Yano y Oleg Boltin (4:34) cuando Goto colocó espaldas planas a Boltin tras la Shoto.

2. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi derrotaron a Shota Umino y Oskar Leube (6:36) con un Pimp Juice de Takahashi sobre Leube.

3. Aaron Henare, TJP y Francesco Akira vencieron a Tomoaki Honma, KUSHIDA y Kevin Knight (9:05) con la Ultima de Henare sobre Honma.

4. Great-O-Khan y Jeff Cobb derrotaron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (11:23) con un Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Fujita.

5. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Yuto Nakashima vencieron a Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Togi Makabe y Ryohei Oiwa (12:11) con un Cobra Twist de Narita sobre Oiwa.

6. Tama Tonga, Hikuleo, Master Wato y Jado derrotaron a David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori y Gedo (9:48) con un Gun Stun de Tonga sobre Gedo.

7. SANADA, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vencieron a Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI (12:17) con un Skull End de SANADA sobre BUSHI.

8. IWGP Tag Team Title: Mark Davis y Kyle Fletcher (c) derrotaron a Mikey Nicholls y Shane Haste (24:58) cuando Fletcher colocó espaldas planas a Haste tras la Coriolis (2nd defense) defendiendo el título

9. KOPW 2023, Takagi Triad Match: Taichi venció a Shingo Takagi (c) (43:40) por TKO.