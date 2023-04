Dark Puroresu Flowsion está siendo el altavoz regular de Kota Ibushi desde que este comenzara a distanciarse de NJPW y finalmente tomara la vía de la independencia.

Esta cuenta de Twitter recogió declaraciones de Ibushi sobre su interés en luchar bajo los focos de AEW —algo que el veterano da por hecho—, así como la condición que pondría para firmar con la casa Élite.

Y en unas declaraciones publicadas hoy, “The Golden Star” ha hablado de Kenny Omega y Tony Khan.

Pero durante su conversación con Dark Puroresu Flowsion, también fue materia All In, el mayor show en la historia de AEW y uno de los más importantes en la historia de la escena británica.

Kota Ibushi brought up All In to me & his preferences for opponents & team mates: “ALL IN is taking place in Wembley Stadium come August right? Perhaps if I could face Chris Jericho or Hangman Page in a singles match or with the Golden Elite. Maybe the Golden Lo…” pic.twitter.com/82gQi5UdXj

Kota Ibushi told me why he should be at ALL IN:



“I think something super special is needed. Especially if you want to fill out every seat. I believe I'm the essence that's necessary & my mental and physical state is the strongest it has ever been so I'm very confident about it” pic.twitter.com/eDluGHw1ev