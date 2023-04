Kota Ibushi espera ver pronto a Tony Khan

Luego de su regreso a la actividad durante el fin de semana de WrestleMania, Kota Ibushi comienza ha hacer planes para su futuro luchístico.

Fueron los eventos de GCW “Josh Barnettt’s Bloodsport” y “Joey Janela’s Spring Break” los que marcaron el retorno de Ibushi tras una larga ausencia por lesión de hombro. Desde octubre de 2021 el luchador había estado fuera de acción y durante este tiempo, concluyó su relación laboral con NJPW por diferencias irreconciliable y el término de su contrato.

Al respecto a su retorno, Ibushi se manifestó:

Honestamente, ¿fue realmente mi combate de regreso? El primer día se sintió como un combate de sparring en un dojo de lucha libre. Se podría decir que fue un combate de práctica. Así es como se sintió. Los fanáticos se divirtieron, pero yo no tuve esa sensación en mi extremo. Es por eso que el primer día no se sintió como mi regreso. Solo me di cuenta cuando fui detrás del escenario. ‘Oh, finalmente estoy de vuelta. Pero también hay un partido mañana. mañana. Así que me prepararé para mañana’.

Me sentí muy feliz después de mi segundo combate. Este realmente sentí que hice mi regreso. Un combate de lucha libre con una cuenta de 3 adecuada. Ese tipo de aplausos. Los aplausos cuando algo se invierte o los aplausos cuando pateas a uno. Esto es Pro Wrestling. Sentí que estaba haciendo Pro Wrestling. Esa sensación que sentí de que finalmente regresaría a Pro Wrestling solo se estableció el segundo día. Eso fue todo. Hice Wrestling. En cierto sentido, estoy activo en la vanguardia otra vez. Todavía podía actuar y la resistencia no era un problema. No sentía que iba a perder tampoco. Claro, sentí que había perdido algo de tiempo, pero no pasó nada malo ni ningún error.