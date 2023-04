“Allstar Grand Queendom 2023” será la gran función donde Stardom pondrá en disputa cinco campeonatos en el Yokohama Arena.

► “Allstar Grand Queendom 2023”

Maika sostendrá su combate final, enfrentando en mano a mano a su compañera del equipo MaiHime, Himeka.

7Upp (Nanae Takahashi y Yuu) expondrán el Campeonato Goddesses of Stardom ante la dupla de God’s Eye (MIRAI y Ami Sohrei).

El equipo de Prominence (Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi) responderán el desafío que hicieron KAIRI, Natsupoi y Saori Anou. Esta es la tercera vez que ponen en juego el Campeonato Artist of Stardom.

Syuri y Chihiro Hashimoto de Sendai Girls sostendrán una confrontación en mano a mano donde pondrá a prueba todo su poderío luchístico.

Mercedes Moné pondrá en disputa por segunda vez el Campeonato Femenil IWGP ante Mayu Iwatani, el ícono de Stardom.

Saya Kamitani cumplirá lo prometido y vuelve a conceder una oportunidad titular a Mina Shirakawa por el Campeonato Wonder of Stardom. La primera vez que ellas se enfrentaron, no pudieron concluir la lucha ya que Shirakawa resultó con fractura de mandíbula, por lo que Kamitani prometió que una vez que su rival se restablecier, le concedería una oportunidad. Para Kamitani será la dieciseisava ocasión que expone el cinturón.

La gran estelar será un duelo de pronóstico reservado. Giulia pondrá en juego por tercera vez, el Campeonato World of Stardom, ante Tam Nakano. Entre ambas hay una profunda rivalidad; en 2021, Nakano le arrebató el cinturón blanco a Giulia y la dejó sin cabellera. En venganza, Giulia se impuso en la gran final del torneo 5STAR Grand Prix 2022; por lo que el marcador está empatado.

El cartel completo queda así:

Stardom “ALLSTAR GRAND QUEENDOM 2023”, 23.04.2023 (PPV)

Yokohama Arena

1. Yokohama Rumble: con Momoe Nakanishi

2. Fuwa-chan 2nd Match: Hazuki y Fuwa-chan vs. Utami Hayashishita y Miyu Amasaki

3. Thekla, Mariah May, Xena y Jessie vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe, Saki Kashima y Ruaka

4. Starlight Kid y Mei Seira (antes Mei Hoshizuki) vs. AZM y Mei Suruga

5. Himeka Retirement Match ~ Himeka FINAL: Himeka vs. Maika

6. Goddesses of Stardom Title: Nanae Takahashi y Yuu (c) vs. MIRAI y Ami Sohrei

7. Artist of Stardom Title: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi (c) vs. KAIRI, Natsupoi y Saori Anou

8. Women’s Pro-Wrestling Strongest Decisive Match: Syuri vs. Chihiro Hashimoto

9. IWGP Women’s Title: Mercedes Moné (c) vs. Mayu Iwatani

10. Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) vs. Mina Shirakawa

11. World of Stardom Title: Giulia (c) vs. Tam Nakano