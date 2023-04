AEW tiene en Kenny Omega vs. Jon Moxley su rivalidad insignia desde el plano varonil. Y desde el plano femenil, su equivalente sería Thunder Rosa vs. Britt Baker. Aunque este pleito parece ir más allá del “kayfabe”.

Los reportes sobre tal inquina personal se remontan al inicio de su historia televisiva, y Baker quiso hacerlo explícito delante y detrás de las cámaras cuando Rosa, bajo lesión, aún tenía en posesión el Campeonato Mundial Femenil AEW, sugiriendo que la mexicana no se encontraba realmente incapacitada para luchar.

La “Mera Mera”, en recientes declaraciones como respuesta, dejó entrever que los problemas entre ella y la “D.M.D.” habían quedado atrás, asegurando que una vez tenga el alta podrían poner las diferencias de lado y enfrentarse otra vez sobre el ring.

Aunque Tony Khan no está tan seguro de que veamos un futuro Thunder Rosa vs. Britt Baker III. Ante los micrófonos de la edición de hoy de Busted Open Radio, Khan hizo un análisis del asunto que esperamos sea una estrategia promocional en pos de crear “hype”.

«Bueno, ya veremos. Thunder Rosa no tiene el alta todavía. Cuando la tenga, sin duda la recibiremos de vuelta con los brazos abiertos en AEW […] Algunas de las cosas, pienso, deberían quedarse de puertas para dentro, pero ahí es donde All Access da a los fans una gran oportunidad de ver qué ocurre tras bambalinas. Así que podrán echar un vistazo a All Access y ver qué ocurre entre bastidores cuando Thunder Rosa vuelva a AEW.

«Sé que el vestidor y Thunder Rosa han tenido a veces algunos problemas. También creo que eso se extiende a casi todo el mundo. Hay un momento en All Access donde tengo que tomar una decisión y decir, ‘vale, esto es todo el acceso que alguien podría tener’. Así que me veréis tomar algunas decisiones complicadas sobre lo que podemos mostrar y lo que no.

«Pienso que Thunder Rosa es una gran luchadora y ha sido una gran campeona en AEW. Tengo ganas de que vuelva y ha hecho muchas cosas en su camino de regreso, intentando arreglar las cosas con algunas personas. Pero hay cosas que no puedes arreglar. Hay personas que nunca se van a llevar bien. Hay personas que nunca van a ser amigas. Dr. Britt Baker y Thunder Rosa nunca serán amigas y nunca se llevarán bien.

«En cuanto al futuro, diría que probablemente habrá una rivalidad intensa mientras las dos sigan luchando. Son personas que nunca serán colegas, pero sin duda es algo que habrá que seguir. Tenemos muchas ganas de tener de vuelta en el ring a Thunder Rosa».