Thunder Rosa se disculpó con el vestidor de AEW

De todas las luchadoras de AEW, Britt Baker ha sido la que ha llevado sus críticas contra Thunder Rosa a la luz pública. La Doctora no estaba ni está de acuerdo con que la Mera Mera mantuviera el Campeonato Mundial Femenil durante su lesión y que anduviera participando en otros eventos sin aparecer en la programación de la compañía. Como bien sabemos, la misma acabó despojando del cinturón a la guerrera de Tijuana, pero eso no impidió la molestia de su compañera de vestidor.

> Thunder Rosa se disculpó

No obstante, ahora, en Busted Open Radio, la misma Thunder Rosa da a conocer que pidió disculpas y que no quería mantener el título.

“No tengo el alta. No me han dado el alta. Hay más cosas que han sucedido en las últimas dos semanas. Me subí al ring y, desafortunadamente, el dolor sigue ahí. Es muy frustrante. Quiero subir al ring y hacer lo que mejor hago y eso es luchar. Tener esa oportunidad nuevamente. Sé que ha habido mucha controversia en las últimas semanas y Thunder Rosa ha sido tendencia en Twitter. No uso Twitter, pero recibo mensajes constantes de que soy tendencia. Es raro. Tenemos All Access, lo que ha provocado muchas cosas que traté de dejar de lado porque es doloroso. Creo que los oyentes están cansados ​​de que me ‘queje’. No quiero que esto sea una queja. No quiero que esto se trate de mí. Quiero que esto se centre en la división femenina de AEW, con la que estoy muy impresionada, especialmente en las últimas semanas. Nuestra campeona, Jamie Hayter, es una de las mujeres más duras del mundo. Riho, Emi Sakura, estamos viendo algunos enfrentamientos diferentes y han sido increíbles. Siento que eso ha pasado a un segundo plano porque la gente habla de esto.

“Antes que nada, quiero asegurarme de que la gente entienda, al comienzo de este drama, todos especulaban que no estaba lesionada. Se demostró que estaba lesionada. Hay resonancias magnéticas, hablaron con mi médico, tenía múltiples epidurales, y todavía no tengo el alta. Tuve otra resonancia magnética la semana pasada y el dolor sigue ahí. Personalmente, quería dejar el título el día que no podía luchar porque me dijeron que iba a estar fuera de cuatro a seis semanas. Mi jefe [Tony Khan] tomó la decisión y dijo: ‘Vas a ser la campeona y tendremos un título interino’. Como competidora, quería ser justa con mis compañeras y que ellas tuvieran la oportunidad de luchar por el campeonato, porque no era justo que yo no estuviera allí y lo mantuviera. Y sobre no presentarme, no estaba programada, cuando me dieron la noticia de que no iba a seguir siendo la campeona me tomó por sorpresa. No pude ir. No me dieron la oportunidad. Eso es todo.

“Quiero asegurarme de que ahora nos enfocamos en la división de mujeres. No estoy en el ring. No soy una superheroína para poder subir al ring. Tenemos que respetar a las personas que ahora representan a la compañía. Hablé con el vestuario. Asumí la responsabilidad por las cosas que algunas personas tenían problemas conmigo, y salí y me disculpé. Eso es lo mejor que puedo hacer. Quiero ganar dinero. Quiero asegurarme de que puedo trabajar con todas, independientemente de si tenemos algún problema o no. Al final del día, me contratan para luchar, desafortunadamente no puedo luchar en este momento. Soy humana, no pretendo ser sobrehumana. No estoy aquí para ser una mártir y no quiero ser una víctima. En este momento, no hay una historia entre Britt Baker y yo. Dios como mi testigo, cada mañana y cada noche, rezo a Dios, hay una cosa que quiero hacer y solo una cosa. No obtener el campeonato, sino resolver esto en el ring, de una vez por todas, y luchar contra Britt Baker y mostrarle al mundo lo que es una verdadera luchadora profesional“.

¿Qué opinas de las palabras de Thunder Rosa?