Cinco combates presentó Impact anoche vía AXS TV, pero el plato fuerte de la velada no fue un acto competitivo, sino un discurso de Mickie James con Rebellion y su carrera como ejes.

► Resultados Impact Wrestling – ¿The Last Rodeo?

[El Reverso derrotó a Johnny Swinger en Before The Impact]

Kenny King (con Team Bully) derrotó a Frankie Kazarian (con Team Dreamer).Una intervención de Moose permitió que King se llevara la victoria. Brian Myers también se reveló como integrante del Team Bully.

Steve Maclin y KUSHIDA se fueron a los golpes, antes de su combate este domingo en Rebellion por el Campeonato Mundial Impact que dejó vacante Josh Alexander.

Laredo Kid derrotó a Black Taurus, Lince Dorado y Rich Swann.

Jessicka quiso entrar en el Undead Realm para que volviera Taya Valkyrie, pero Rosemary la convenció de no hacerlo.

Taylor Wilde (con KiLynn King) derrotó a Jessicka (con Rosemary)

Joe Hendry y Dirty Dango derrotaron a The Design (Callihan y Angels) (con Deaner y Kon). El resto de The Design atacó a Hendry y Dango, pero Santino Marella hizo el salve.

PCO dijo que no puede morir (porque no es humano) y que enfrentará a Eddie Edwards en Rebellion con tipo de combate especial mediante: “Last Rites”.

Bully Ray confirmó que irá contra Tommy Dreamer en Rebellion, ambos agenciándose compañeros de equipo, en Rebellion, bajo estipulación “Hardcore War”.

Tasha Steelz derrotó a Gisele Shaw (con Savannah Evans y Jai Vidal)

En el último segmento, Mickie James, ante una arena vacía por petición personal, anunció que no tendrá el alta médica para defender el Campeonato Mundial Knockouts en Rebellion, así que lo dejó sobre el ring, junto a su sombrero. Deonna Purrazzo vs. Jordynne Grace será entonces el combate por el título femenil. Impact sugirió que James puede haber colgado las botas.