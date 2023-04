Las gemelas Hanna y Haley Cavinder aman la WWE

NIL (Next In Line) de WWE busca a las próximas Superestrellas salidas del sistema universitario. Las gemelas Hanna y Haley Cavinder firmaron en diciembre de 2021 para entrar al programa y son dos de las alumnas más populares, con lo cual tiene relación su éxito en el baloncesto durante la universidad así como que sean influencers en redes sociales. No obstante, sigue sin estar claro si acabarán uniéndose a la compañía luchística. En enero, señalaban: “Cuando llegue ese momento, obviamente nunca rechazaremos una oportunidad. La WNBA es muy emocionante, y eso es algo por lo que hemos trabajado toda nuestra vida. Pero WWE u otra oportunidad comercial también podría ser algo en nuestro futuro“.

Thank you @TODAYshow for having us on this morning 🤍 @CavinderHaley pic.twitter.com/aXVigCaCn3

— Hanna Cavinder (@CavinderHanna) April 13, 2023