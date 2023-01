Hanna y Haley Cavinder forman parte del programa Next In Line de la WWE que busca allanar el camino a los atletas universitarios hacia la compañía McMahon. Todavía no se sabe si van a ser Superestrellas o no pero sin duda existe la posibilidad de que así sea. Y recientemente estuvo hablando de ellas en ESPN el ejecutivo James Kimball haciendo referencia a las gemelas más famosas de historia de la organización, las Bella Twins. Es interesante apuntar que las Cavinder ya son muy reconocidas actualmente, pues tienen 3.8 millones de seguidores en TikTok.

“Hablando de precedencia histórica. Si las Cavinder terminaran cerca de la carrera de las Gemelas Bella, creo que todos estarían muy felices. Hemos hablado de eso. Eso es lo que estamos tratando de identificar. ¿Dónde está el potencial? ¿Dónde está el arquetipo para estas chicas? Las Cavinder tienen una gran oportunidad de convertirse en algo que realmente las diferencie. Al final del día, cuando se les presenta una decisión, nos sentimos seguros de que vamos a tener un asiento en esa mesa. Es beneficioso para WWE asociarse con las gemelas Cavinder“.

Acerca de emprender una carrera en la WWE (actualmente juegan al baloncesto universitario) Haley Cavinder comenta esto:

“Cuando llegue ese momento, obviamente nunca rechazaremos una oportunidad. La WNBA es muy emocionante, y eso es algo por lo que hemos trabajado toda nuestra vida. Pero WWE u otra oportunidad comercial también podría ser algo en nuestro futuro“.

Veremos cómo evolucionan sus carreras próximamente y si de verdad acaban acercándose a las Bella Twins.

