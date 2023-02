El programa NIL (Next In Line) de WWE busca a las próximas Superestrellas salidas del sistema universitario, allanar el camino a la compañía de lucha libre profesional más grande del mundo a los atletas que actuamlente están estudiando en la universidad. No hace mucho, el ejecutivo James Kimball alababa a las gemelas Hanna y Haley Cavinder que están participando. Ahora vamos con la opinión de Titus O’Neil, a quien le preguntaron por este proyecto en su reciente entrevista con Fightful.

WWE has announced the launch of a groundbreaking NIL (Name, Image & Likeness) program that will provide a clear pathway from collegiate athletics to WWE! https://t.co/48xeYVHIOR

— WWE (@WWE) December 2, 2021