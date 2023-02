Dos ex SAnitY se reencuentran en PROGRESS Wrestling

“SAnitY fue lo más divertido que he tenido en mi carrera. Sabes, tenía a Eric Young, que era como este tío loco. Tenía a mi esposo, Kilian Dain. ¡Llegar a trabajar con mi esposo fue muy divertido! Tenía mi mejor amigo, Alexander Wolfe. Entonces, para mí, SAnitY fue lo más divertido que he tenido en mi carrera […]“. Nikki Cross recordaba recientemente sus tiempos en SAnitY asegurando que no quiere olvidarse de ellos nunca. Y hoy volvemos a acordarnos de la facción por un reencuentro.

Como vemos a continuación, durante el reciente evento PROGRESS Wrestling Chapter 150: When The Man Comes Around estuvieron juntos Big Damo y Axel Tischer, conocidos en la WWE como Killian Dain y Alexander Wolfe. Ocurrió ayer 26 de febrero en el Electric Ballroom en Camden Town, Londres, Inglaterra, después de que Damo perdiera el Campeonato Atlas PROGRESS ante Ricky Knight Jr., quien es el hermano menor de Saraya. A pesar de la derrota, Tischer quiso felicitar a su amigo por su éxito actual.

Axel Tischer has made his way to the ring to congraulate Big Damo on all the success he has had recently.

🔥 & just like that SAnitY have reunited at PROGRESS Wrestling!#PROGRESSWrestling #WhenTheManComesAround pic.twitter.com/637SJ4rC7F

