Titus O’Niel: «Quería ser el Shaquille O’Neal de WWE»

El tamaño y peso de Titus O’Niel, lo ponían con una buena posibilidad de grandes cosas; sin embargo, actualmente es más un embajador que luchador.

Pero el primer Campeón 24/7, recordó que cuando llegó a WWE quería ser una especie de Shaquille O’Neal en la empresa y que intentó seguir sus pasos.

«El nombre de mi hijo menor es Titus y Shaquille O’Neal es mi hermano de fraternidad, y también es uno de mis artistas deportivos favoritos de todos los tiempos, hizo más que solo jugar baloncesto. Estaba rapeando, estaba en películas, en todos los demás comercial que puedas nombrar, promocionando cada producto que puedas nombrar. Sentí que quería ser el Shaquille O’Neal de WWE donde no quería ser conocido simplemente como un luchador profesional, quería ser una superestrella que pudiera hacer cualquier cosa y todo. Ponme en una película, ponme en la alfombra roja, ponme en un partido de futbol, ​​comenta, haz lo que sea y estaría bien. Así es como se me ocurrió Titus O’Neil. Por supuesto, alguien pensó que debería ser irlandés, así que sacaron la A y pusieron una I», comentó enel podcast The Dad Edge.