Sasha Banks es uno de los nombres propios en la lucha libre profesional en estos momentos cuando lleva unos cuantos meses sin trabajar en los encordados debido a que parece que no va a volver a WWE sino tomar otros caminos en la industria, mientras sigue desarrollando sus otras carreras. Lo más cerca que ha estado «The Boss» de un combate han sido los entrenamientos que sí ha realizado en varios lugares del mundo, como España o México. Y recientemente, en un Instagram Live para Family Giving Tree con Bayley, dio a conocer que extraña las tierras aztecas.

I am not for the faint of heart pic.twitter.com/YpEtvTGNIX — Mercedes Varnado (@MercedesVarnado) November 18, 2022

► Sasha Banks piensa en México todos los días

«Extraño mucho a México. Pienso en ello todos los días. Qué enorme y loco honor vivir en un país diferente, y mucho más en México. Solo para salir a entrenar lucha libre con estas grandes leyendas que crecí viendo, ya sea Ricky Marvin, The Juice Juventud, Skayde, he sido una fanática de su trabajo. La forma en que enseña, enseñó a muchos chicos de CHIKARA Pro. Claudio (Castagnoli), Drew Gulak. Soy una gran admiradora del trabajo de Claudio.

«Quería bajar mis bases, mis rolls, así que lo encontré en el gimnasio y me asusté como una fanática. ‘Estás aquí. En realidad estás aquí. Te he estado enviando mensajes durante años, tratando de encontrar un correo electrónico, tratando de ir a un seminario en los Estados Unidos’. Ahí estaba yo en México, entrenando con él. El momento más loco, fue el destino. Entrenó con cinco personas diferentes, Ricky Marvin, The Juice, Mamba, Skayda, Mr. Iguana. Había tanto. Lo extraño a diario. Siento nostalgia de México porque pertenezco allí«.

¿Tenéis ganas de ver qué sigue para Sasha Banks en su carrera luchística?