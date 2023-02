Dudo que WWE, por petición de sus seguidores, tenga la intención de rescatar King of the Ring. Y no sólo como torneo, recordando que en 2022 la empresa decidió prescindir del concepto. También como show.

La semana pasada, supimos por Brandon Thurston de Wrestlenomics que WWE celebraría un PPV King and Queen of the Ring el 27 de mayo, casi tres semanas antes que Backlash, previsto para el día 6 de dicho mes. Dos shows que vendrían a ocupar el hueco entre WrestleMania 39 (1 y de 2 de abril) y Money in the Bank (1 de julio). Eso sí, Thurston no concretó la localización de la cita con tanta carga monárquica.

► Un escenario ad hoc

Pues bien, en reciente reporte de PWInsider, Mike Johnson revela que King and Queen of the Ring tendrá lugar, efectivamente, en Arabia Saudita, el mencionado 27 de mayo. La última edición del torneo King of the Ring y la primera del equivalente femenil, recordemos, tuvo lugar durante el PPV Crown Jewel 2021, celebrado desde Riad.

Irónicamente, de aquí a mayo, puede que WWE ya sea propiedad de Arabia Saudita. Y es que incluso tomó mucha fuerza el pasado mes el rumor de que la compañía había sido vendida al país regido por Mohamed bin Salmán. Pero de momento, nada oficial. Arabia Saudita sólo es uno de los candidatos a adquirir McMahonlandia, que debería venderse, según Nick Khan, antes del verano.