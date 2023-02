Titus O’Neil: “No tengo nada de qué avergonzarme“

Titus O’Neil no tiene nada de qué avergonzarse, ni siquiera de aquella caída en el Greatest Royal Rumble. Porque aquello fue motivo de bromas hacia él en un primer momento pero supo revolverse de aquella situación para hacerse millonario. Ello sigue siendo razón de que siempre que concede una pregunta le cuestionen sobre dicho episodio durante la lucha de 50 hombres y cómo resultó siendo mejor de lo que nadie podría haber predicho. De ello estuvo hablando recientemente el embajador de la WWE en Fightful.

> El orgullo de Titus O’Neil

“No, no lo soy. Es una de esas cosas que, en la vida, al igual que en muchas cosas que sucedieron en mi vida, le digo a la gente todo el tiempo, me caí y volví a levantar muchas veces. Todavía estoy vivo y bien para contar la historia, y soy un artista al final del día. Entonces, realmente no tengo nada de qué avergonzarme.

“Me pagaron mucho dinero para caer debajo del ring y sobrevivir. Entonces, he sobrevivido y ahora estoy en el Salón de la Fama de la WWE como ganador del Warrior Awards y embajador global de la WWE. Para todos los que quieren reírse, todavía estoy orgulloso de ser una Superestrella de la WWE y orgulloso de poder tener esta plataforma para hacer tantas cosas grandes”.

Titus O’Neil quizá no tuvo la carrera más grande como Superestrella de la WWE pero tanto por lo hecho en los encordados como fuera de ellos se ha convertido en alguien realmente importante dentro de la compañía.

