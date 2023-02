Titus O’Neil dice que no está retirado todavía. Parece que se empeña en seguir siendo un competidor en activo aunque su última aparición entre las cuerdas se remonte a hace varios años. Pero WWE está encantada con su trabajo de embajador de la compañía, dando charlas en colegios y universidades y animando a los jóvenes (y no tan jóvenes) a levantarse cuando uno se tropieza. Gran culpa de ellos lo tiene su error en el Greatest Royal Rumble en el que resbaló para caer bajo del ring en su camino al mismo. A día de hoy todos le recuerdan por ese momento a pesar de haber sido, entre otros, campeón mundial de parejas de WWE. Esto es lo que Titus O’Neil dijo acerca de aquel momento que cambió su vida en una de sus últimas entrevistas a la web puertorriqueña de Contralona.

►Su error en el Greatest Royal Rumble

Titus O’Neil corría hacia el cuadrilátero en aquel Greatest Royal Rumble celebrado en Arabia Saudita cuando tropezó y cayó junto debajo del ring. Fue un momento cómico en que se dudó de la veracidad de la caída y de la integridad del atleta, pero también fue un momento que quedará para siempre an los anales de la historia de WWE. Titus se levantó y compitió como si nada, y es que de eso se trata de levantarse y de hacer de cualquier tropiezo tu filosofía de vida.

Fue justo hace unos días, en los eventos previos al Royal Rumble 2023, cuando nuestro compañero puertorriqueño Joel Torres de Contralona, pudo entrevistar a la Superestrella y embajador de WWE para preguntarle acerca de cómo aquel suceso cambió su vida:

“Esa es mi vida. Te caes y te vuelves a levantar. Lo que me pasó en el Greatest Royal Rumble fue delante de millones de personas que se rieron mucho y yo me sigo riendo a día de hoy. Económicamente fue uno de los mejores errores que cometí en mi vida y me alegra el hecho de haber tenido que luchar tanto para llegar a donde me encuentro hoy. Crecí sin nada; mi madre tenía dos empleos: recogiendo mesas y limpiando casas; nunca conocí a mi padre y ahora que yo lo soy y que tengo tres hijos maravillosos, uno en la universidad y dos camino de ella creo que ese momento en el Rumble fue una bonita manera de demostrarles que no pasa nada si a veces las cosas no salen como uno las tenía prevista. Ese ha sido mi mensaje una y otra vez desde que pasó aquello: me resbalé, caí y me levante para ganar en la vida y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos desde que nos levantamos por la mañana y nos damos un golpe con el borde de la cama en el pie pero nadie lo ve. El hecho de que yo me haya tropezado delante de millones de personas y que se vea y vea y vuelva a ver ha hecho que me coloque en un momento de vida en el puedo utilizarlo como herramienta a la hora de hablar a los demás acerca de caerse y levantarse.

“Ahora vivo sin presión, sin presión en el negocio y sin presión en la vida porque mis hijos están haciendo las cosas bien y tenemos salud, que es de lo que se trata al final del día. Podría haber sido diferente, podría haber tropezado y haberme quedado en silla de ruedas o podría no estar ahora haciendo esta entrevista contigo; así que estoy muy agradecido por el hecho de estar contigo y poder hablarte de este incidente, pero lo más importante es que podemos hablar de una buena salud, una buena posición en la vida para poder disfrutando de mis hijos y poder decirles lo mucho que les quiero. Espero que los padres y las madres de ahí fuera estén cometiendo errores y tengan contratiempos para que así puedan enseñar a sus hijos y expresarles la humildad y gratitud que hay que tener en la vida. Al final soy padre y sigo yendo a las escuelas a charlar con la comunidad y soy un héroe y un modelo para mucha gente. Dicen que hay celebridades y héroes y yo he tenido la suerte de ser ambos y estoy orgulloso de lo que me pasó en aquel Greatest Royal Rumble”.