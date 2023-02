¿Cambiará Austin Theory el diseño el Campeonato de los Estados Unidos?

El pasado fin de semana se celebró en San Antonio el Royal Rumble 2023, primer gran evento del año en WWE del que Austin Theory saldría reforzado de la batalla de los treinta hombres. En un entrevista previa al evento, con la web puertorriqueña Contralona, fue el propio Austin Theory el que confesó a Joel Torres sus planes futuros con el Campeonato de los Estados Unidos además de cómo le sientan las comparaciones con una leyenda de WWE como es el glorioso John Cena.

► Los planes de Austin Theory para el Campeonato de los Estados Unidos

Como el campeón más joven de los Estados Unidos, Austin Theory no consiguió conectar con el público, quizás por su cercanía a Vince McMahon en su primer reinado. Posteriormente, tras perder el campeonato y canjear erróneamente el maletín de Money in the Bank volvió a hacerse con el mismo con una nueva actitud, cargado de determinación y con las ganas de demostrar a todo que no está ahí por haber sido el “elegido” de Vince. Theory tiene muchos, variados e históricos planes para su campeonato que pasan por hacer cosas que nunca nadie haya hecho y que serían las siguientes:

“Creo que ahora lo que está en mi mente, como Campeón de los Estados Unidos, es seguir haciendo lo que nunca nadie antes ha hecho; quizás cambie el diseño del campeonato por otro que me guste más o quizás quiera ser el primero en conseguir el Indiscutible Campeonato Universal de WWE siendo el Campeón de los Estados Unidos, lo que haría que me llamaran ‘Theory 3 cinturones‘. Tampoco descarten la fusión del campeonato de los Estados Unidos y el Intercontinental ya que es algo que tampoco se ha hecho antes.

► Comparaciones con John Cena

En la actualidad, Austin Theory siempre está en boca de todos como futurible rival de John Cena en el caso de que el de Boston hiciera su regreso al cuadrilátero o decidiera tener una lucha más en WrestleMania. Austin no esconde que es un halago y a continuación explicó a Joel Torres el por qué:

“Cuando la gente me dice que me parezco o que le recuerdo a John Cena lo primero que hago es estar agradecido porque él es la razón por la que yo me dedico a esto. Conectar con su persona, con las cosas que él hacía, ha hecho que me enfrentara a las cosas que me estaban pasando en mi vida de manera diferente. Definitivamente ha sido una gran inspiración pero ahora tengo que ser yo mismo y poner el trabajo más duro que pueda sobre el ring. Tengo que encontrar ese equilibrio conmigo mismo y creo que a pesar de que siempre me van a comparar con él, definitivamente también hay muchas cosas que nos separan y creo que la gente las irá viendo poco a poco. Es normal que de momento surjan las comparaciones y significa mucho para mi pero realmente quiero ser yo mismo“.