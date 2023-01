Bianca Belair contra el bullying

Bianca Belair es una Superestrella en el más amplio sentido de la palabra; y no solo en WWE. Desde bien joven ha tenido que lidiar con muchos problemas tanto físicos como raciales y ha sabido salir indemne de todos ellos, y no solo eso, sino que podríamos decir que bien fortalecida de casos de bullying y similares.

Ahora que se acerca el Royal Rumble y que estamos a 24 horas del primer gran evento anual de WWE, los actos que la compañía organiza en torno a este gran fin de semana en San Antonio (Texas) ya han comenzado. En la tarde de ayer, formando parte de los servicios comunitarios que WWE regala a la ciudad que visita, varias Superestrellas como: Bianca Belair, Montez Ford, Angelo Dawkins, Titus O’Neil, Doudrop o Liv Morgan, compartieron con un grupo de niños una tarde llena de juegos destinados a luchar contra el bullying o acoso escolar. Allí, entrevistada por Contralona, Bianca Belair quiso dejar bien claro que esta es una labor que no solo depende de las Superestrellas de WWE sino que es responsabilidad de toda la sociedad.

► Bianca Belair pone su granito de arena en la lucha contra el bullying

“Es muy importante luchar contra el bullying. Nuestros niños están afrontando una época difícil no solo por este tipo de acciones sino que han tenido que lidiar también con una pandemia y con todo lo que se dice en las redes sociales; están pasando por muchas de las cosas que nosotros no tuvimos que pasar cuando éramos niños así que venir aquí y poder hablarles de lo que es el bullying y de lo que tenemos que hacer que es tratar a los demás con respeto y ser educados y ser los mejores seres humanos que podamos es de lo que se trata. La experiencia de hoy esta siendo alucinante porque nuestro trabajo es poner sonrisas en las caras de los demás pero estos niños hoy han puesto sonrisas también en nuestras caras”.

► Defendiendo el título de Raw en el Royal Rumble contra Alexa Bliss

“No está siendo fácil prepararse para esa lucha ya que como has podido ver también podríamos decir que ha habido algo de bullying en ella. Pero en WWE siempre hemos sabido como combatirlo y no me importa tanto que sea contra Alexa Bliss o contra el quiera traer: Uncle Howdy, Bray Wyatt…No sabemos lo que va a pasar, pero siempre quiero ser una inspiración para los demás y poder con todos los obstáculos que haya por delante para seguir siendo la campeona de Raw“.

Ya sabes que este fin de semana realizaremos una cobertura especial desde Superluchas en la que, como no podía ser de otra manera, serás testigo de la lucha entre ambas mujeres por el campeonato femenil de Raw. ¿Seguirá Bianca Belair reinando en lo más alto del programa bandera de WWE o será Alexa Bliss la que consiga destronarle con sus artimañas?