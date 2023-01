Nombres propios del Royal Rumble de WWE

Cuando el próximo Royal Rumble de WWE que se celebrará en San Antonio, Texas, el sábado 28 de enero acabe, no solo habrá coronado al siguiente aspirante al Indiscutible Campeonato Universal WWE que se enfrentará a Roman Reigns sino que habrá inscrito varios nombres en el libro de los elegidos.

A lo largo de las diferentes ediciones del primer gran evento del año, luchadores como Hulk Hogan, John Cena, Steve Austin o Shawn Michaels dejaron huella y dieron de qué hablar incluso a día de hoy, después de varias décadas de competición. Es por ello que os vamos a recordar algunos de los datos más curiosos y desconocidos de las mayores Superestrellas que formaron parte de este evento (y algunas de las que pueden aparecer este mismo año).

► Kane

* En 2012 terminó la larga racha de apariciones de Kane en el Royal Rumble con 19 apariciones en Royal Rumble, todo un récord. Goldust, Kofi Kingston y Dolph Ziggler han estado en 13, incluyendo Greatest Royal Rumbles.

* En 2014, empató el récord de eliminaciones de todos los tiempos, originalmente en poder de Shawn Michaels. El sitio web oficial de WWE confirmó que en 2015, Kane rompió ese récord, tras barajarse varios números de años anteriores.

* Kane apareció en todos los pay-per-view de Royal Rumble desde 1996 hasta 2016, incluyendo un par de apariciones como Isaac Yankem DDS y un personaje de Fake Diesel.

* WWE no cuenta la eliminación de Fatu por Kane en 1996, ya que actuó bajo el personaje de Isaac Yankem DDS, pero sí cuenta el hecho de que estuvo en el combate.

► Shawn Michaels

* Shawn Michaels ha eliminado a Marty Jannetty, Diesel y Triple H de los Royal Rumble, todos ellos antiguos compañeros de Michaels. Mejor no llevarle la contraria.

* Michaels eliminó a Shelton Benjamin de tres Royal Rumble consecutivos.

* Shawn Michaels participó en Royal Rumble en los años 80, 90, 2000 y 2010. Jim Duggan también igualó esa hazaña.

► Brock Lesnar

* Brock Lesnar entró en el Rumble como Campeón Mundial, pero no lo ganó. Roman Reigns hizo lo mismo y ninguno pudo igualar a Hulk Hogan que ha sido el único en la historia que ha entrado como Campeón y ha ganado el Rumble.

* Brock Lesnar ganó su segundo Royal Rumble 19 años después de ganar el primero (2003-2022)

* Brock Lesnar tiene el récord de eliminaciones en un Royal Rumble con 13.

► Varias personalidades

* Mick Foley ha estado en el Royal Rumble con 4 personajes (Mick Foley, Mankind, Dude Love, Cactus Jack), Rikishi con 3 (Fatu, The Sultan, Rikishi) y Kane con 3 (Isaac Yankem, Diesel, Kane).

* The Godfather estuvo en el Royal Rumble bajo cinco personajes diferentes (Papa Shango, The Supreme Fighting Machine Kama, Kama Mustafa, The Godfather y The Goodfather).

* El primer Royal Rumble del “Padrino” fue en 1993 como Papa Shango; el último fue 20 años después, con el personaje del Goodfather.

* Scott Hall nunca participó en un Royal Rumble pero sí que lo hizo su impostor, Rick Bognar, en el Rumble de 1997.