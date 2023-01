La intrahistoria de la lucha entre Undertaker y John Cena en WrestleMania 34

Durante sus respectivas carreras en WWE, The Undertaker y John Cena cruzaron sus caminos en varias ocasiones. Cuando Cena debutó por primera vez en SmackDown, fue Undertaker quien se reunió con él entre bastidores con un gesto de respeto por cómo Cena se enfrentó agresivamente a Kurt Angle en su primera noche. Ambos se enfrentarían en combate en seis ocasiones diferentes, luchas únicas, que reflejaban dónde se encontraban sus personajes en ese momento.

Hubo varios combates entre “The Dr. of Thuganomics” John Cena y “American Badass” Undertaker a principios de la década de 2000. Volverían a verse las caras en Raw en octubre de 2006, con Cena adoptando el personaje de “Hustle, Loyalty, Respect” y Undertaker manteniendo su clásico personaje de “Deadman”.

Pero el encuentro final entre las dos legendarias estrellas de WWE que tuvo lugar en WrestleMania 34 dejó mucho que desear. En 2018, era un hecho que Cena y Undertaker formarían parte de WrestleMania en de una u otra mera. Sin embargo, el año anterior, en WrestleMania 33, The Undertaker perdió ante Roman Reigns en el evento estelar del show y sus acciones posteriores al combate indicaron que se retiraba de la industria, al dejar el abrigo y el sombrero sobre la lona.

Creativamente, la historia se escribió sola. ¿Estaba ‘Taker” dispuesto a volver para un combate más? ¿Se perderá Cena WrestleMania porque su desafío quedó sin respuesta? Esto duraría semanas, ya que de ciudad en ciudad Cena subiría al ring para un reto a Undertaker del que no se sabría la respuesta hasta la misma noche de WrestleMania.

► Un giro extraño

A pesar de que cada ciudad que visitaba John Cena ofrecía cánticos ensordecedores para que The Undertaker aceptara el reto de WrestleMania, nunca sucedería. El 16 veces Campeón de WWE estaría sentado en primera fila en el evento y pensó que se iba a tomar su primera WrestleMania libre después de más de una década de apariciones constantes. Sin embargo, a mitad de WrestleMania 34, un oficial bajó corriendo a los aledaños del cuadrilátero e informó a Cena de que ‘Taker” sí estaba en el estadio y aceptaba su reto. Cena saltó la barricada y se preparó mientras The Undertaker hacía otra de sus legendarias y lentas caminatas hacia el ring. El combate en sí es lo que desconcertó a los espectadores: Undertaker aplastó a Cena en menos de tres minutos.

En el documental “The Last Ride”, The Undertaker arrojó algo de luz sobre la situación. “The Deadman” sintió que necesitaba otro combate como “redención” por la insatisfactoria exhibición en WrestleMania 33 contra Reigns:

“Me veía viejo. Me veía lento. Tenía sobrepeso. No podía moverme. Simplemente no era Undertaker en ningún sentido”

Se centró en su entrenamiento para poder volver y tener un larga e impresionante lucha de regreso. Sin embargo, dijo que las limitaciones de tiempo para WrestleMania es lo que mantuvo su lucha tan breve ya que WWE trató de encajar catorce luchas en el cartel del evento de los Inmortales.

►Informes contradictorios sobre el por qué

También han surgido informes contradictorios sobre la razón exacta por la que The Undertaker y John Cena tuvieron un tiempo limitado. Los informes afirmaban que los directivos de WWE tenían reservada la lucha entre Cena y Undertaker para WrestleMania 34 con meses de antelación, pero lo enfocaron de la forma en que lo hicieron porque estaban preocupados por las capacidades físicas de Undertaker en el ring. Al parecer, la única forma de preparar la lucha quitando presión a Taker, y que dejó a los aficionados preguntándose si alguna vez se iba a celebrar, era restar importancia a lo enorme que parecía la lucha sobre el papel. De este modo, las expectativas no superarían lo que Taker era capaz de ofrecer en realidad y lo que WWE se arriesgaba haciéndole competir durante un largo periodo de tiempo.

Sea cual sea la razón o razones exactas, es lamentable que los aficionados nunca tuvieran ese capítulo final definitivo en la historia a largo plazo de Undertaker y John Cena. Al año siguiente en WrestleMania, Taker estaría ausente del show por primera vez en 19 años, y Cena sólo aparecería para un segmento donde revivió su “Dr. of Thuganomics” por una sola noche.

Al año siguiente, en WrestleMania 36, las cosas serían muy diferentes. Cena luchó contra “The Fiend” Bray Wyatt en un loco Firefly Funhouse Match, y The Undertaker tendría su última lucha en la WWE contra AJ Styles en el primer Boneyard Match de la historia. Cena sucumbiría a la derrota a manos de The Fiend, mientras que Undertaker salió victorioso y se marchó en su motocicleta.