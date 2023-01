Bron Breakker: "Vengeance Day es la guinda del pastel"

La pasada semana en el episodio de NXT New Year’s Evil, fuimos testigos de un esperpéntico enfrentamiento por el Campeonato NXT entre Bron Breakker y Grayson Waller en el que todo lo que podía salir mal salió mal. Vimos como las cuerdas cedían y se rompían hasta dos veces, condicionando la lucha y perjudicando a los dos talentos en momentos muy delicados. Especialmente cruel fue el destino con el aspirante Waller quien sufrió la rotura de la segunda cuerda cuando se disponía a subir hasta lo más alto para ejecutar su golpe final y convertirse en campeón.

Pero no puedo ser. Cayó fuera del ring y la lucha acabó con Bron Breakker descontento por la manera en la que había vencido. Es por ello que Shawn Michaels se reunía posteriormente con ambas Superestrellas para hacer oficial que el próximo 4 de febrero en Vengeance Day (primer gran evento que por primera vez tras la pandemia se celebrará fuera del Performance Center) Breakker y Waller se volverán a ver las caras por el preciado campeonato pero esta vez, y para que no haya ningún tipo de suspicacias, será dentro de la jaula de acero.

►Sobre su lucha la pasada semana contra Grayson Waller

“Me sentí mal; soy el primero que quería que la lucha acabara como cualquier otra lucha, con un campeón declarado para poder decirle que yo gané y que soy mejor que él. Yo estaba preparado para golpearle con mi ‘espera’ y partirle en dos pero su rodillazo me noqueó. Pero luego pasó lo que pasó y ya no puedo hacer nada. Quizás si me hubiera golpeado como estaba dispuesto a hacer antes de que se rompiera la cuerda ahora estaríamos platicando acerca de Grayson Waller Nuevo campeón de NXT, pero no es así y lo que sí te puedo garantizar y le puedo decir a todos aquellos que piensan que no merezco ser campeón y que tuve que perder aquella lucha es que todas sus respuestas las contestaré en Vengeance Day el próximo 4 de febrero“.