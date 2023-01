El pasado diciembre, como respuesta al listado de mejores duplas del año de Pro Wrestling Illustrated, The Briscoes quisieron dejar clara la postura de Warner Bros. Discovery hacia su presencia en la pequeña pantalla.

Imagine if we weren’t banned from TV…



Usos my ass#DemBoys pic.twitter.com/WtyoTvHmQ0 — DEM BOYS (@jaybriscoe84) December 6, 2022

«Imaginen si no estuviéramos vetados de televisión… «Los Uso, mis cojon*s»

Es un tanto triste que los últimos años de la carrera de Jay Briscoe, de quien conocimos esta semana su fallecimiento, hayan transcurrido bajo un veto televisivo por parte de Warner Bros. Discovery, luego de sus desafortunados comentarios homófobos una década atrás. Aparente motivo de que AEW nunca los mostrara presencialmente en televisión. Para algunas personas nunca parece haber segunda oportunidad.

► El recuerdo a Jay Briscoe, no en TV nacional

Y esta censura sobre Jay Briscoe y por extensión a su dupla con su hermano Mark no se ha levantado una vez el gladiador falleció el pasado martes. Porque ahora sabemos que el tributo que AEW grabó tras Dynamite y Rampage esta semana también tuvo la negativa de Warner Bros. Discovery, según revela Dave Meltzer en reciente edición de la Wrestling Observer Radio.