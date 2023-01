En el podcast de esta semana “Oh You Didn’t Know”, Road Dogg dio su opinión sobre Asuka y tenía muchas cosas buenas que decir. La elogió como alguien que podría ser la Roman Reigns femenil y motivos no le faltan ya que pudimos ver cómo trataban a la luchadora japonesa en su etapa en NXT en la que superó el récord histórico de victorias del mismísimo Goldberg dentro de la lucha profesional. Lo que WWE le daba a Asuka en NXT parece habérselo negado en el elenco principal, a pesar de la colección de títulos de la luchadora, aunque siempre ha parecido que le faltaba algo de suerte también con respecto al tema de las lesiones que no hace demasiado la tuvieron apartada de los cuadriláteros durante casi un año.

► ¿Quién está preparada para enfrentarse a Asuka?

Road Dogg sabe de lo que habla porque durante varios años estuvo al frente de NXT ayudando a Shawn Michaels y Triple H. Ellos fueron los encargados de crear las historias más interesantes para Asuka y de diseñar sus mejores luchas. Dogg dijo:

“Creo que en cuanto a presentación, habilidades en el ring, y me atrevo a decir que a las habilidades con las promos, me encanta lo que hace y cómo se representa a sí misma a través de sus habilidades verbales. Simplemente me encanta y creo que al resto del mundo también. Creo que ahora mismo debería ser la Roman Reigns de la lucha libre femenil. Es sólo mi opinión”.

Road Dogg dijo que sabe que algunas personas dirían que ella no puede hacer una promo en inglés, pero que estaría totalmente tranquila si hablara en su lengua materna, el japonés:

“Sé que el gran argumento es, bueno, ella no puede hacer una promo a nivel nacional. Creo que ya hemos superado eso como cultura, como sociedad. Creo que no pasaría nada si hablara en su lengua materna y la subtituláramos. Creo que no pasaría nada si lo hiciéramos como lo hacemos ahora, cuando ella se habla y no sabes lo que está diciendo, pero sabes que está diciendo algo que no te gusta. ¿Sabes lo que quiero decir?”

►Sus habilidades en el ring son únicas

“Creo que su trabajo y su comprensión mental a la hora de construir una lucha con sus propios medios y mantener su carácter fuerte sin dejar de ser desinteresada y vender para todo el mundo, es básico, es probablemente la mejor luchadora del mundo. Sé que la gente lo duda. Siempre digo que Zoey Stark es una de las mejores luchadoras que he visto y lo creo firmemente, pero creo que es más desde un punto de vista atlético y su trabajo en el ring supera lo que es, y creo que el trabajo en el ring de Asuka coincide con lo que es, así que la convierte en una gran estrella. Ella es increíble. Asuka es increíble“.