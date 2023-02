El gran objetivo que tiene Adam Cole en AEW

Adam Cole ha vuelto a la programación de AEW, aunque todavía no luchará, y ya puede mirar hacia su futuro luchístico con tranquilidad y ambición. Y en este sentido, tiene un gran objetivo, como él mismo señala en su reciente entrevista en Dave Meltzer and Garrett Gonzales en Wrestling Observer Radio.

► El objetivo de Adam Cole

“He tenido esta mentalidad literalmente desde que empecé. Para retroceder un poco, recuerdo que cuando comencé a entrenar, tenía este [objetivo] de: ‘Está bien, quiero que me firmen WWE, y quiero ser el campeón mundial, y quiero ser el evento principal de WrestleMania’. Cuando piensas en todo eso, y cuán lejos está ese objetivo, es abrumador, especialmente para alguien como yo y la forma en que mi cerebro funciona. Así que recuerdo, desde muy temprano, decir: ‘Me voy a volver loco si me obsesiono con ciertas metas, especialmente metas que no puedo controlar, per se’. Voy a ir día a día, y ser la mejor versión de mí mismo, en el ring o en el micrófono, que pueda ser. He instituido esa mentalidad a lo largo de toda mi carrera.

“En este momento actual, estoy tan emocionado de estar de vuelta. No puedo esperar para volver al ring, y estoy muy agradecido de poder volver al ring, especialmente con ese susto de pensar que podría no suceder. Con respecto al Campeonato Mundial AEW, por supuesto. Me encantaría tener la oportunidad de ser el Campeón Mundial AEW. Eso es absolutamente un objetivo en el fondo de mi mente. Nuevamente, ese es el sello de aprobación de la compañía en la que trabajas: ‘Está bien, vamos a respaldar a este tipo. Vamos a darle el balón a este tipo’. Entonces, ciertamente, ser el Campeón Mundial de AEW algún día es un objetivo mío, pero actualmente, en este momento, solo estoy pensando en poder volver al ring y luchar, y estar de vuelta en el camino. Esa es una gran victoria para mí”.

