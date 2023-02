Adam Cole da un extenso repaso a todo lo que vivió mientras estuvo ausente de AEW debido a sus problemas de salud. Ello hablando recientemente con Dave Meltzer y Garrett Gonzalez en Wrestling Observer Radio.

► De vuelta en AEW

“Me siento genial. Una vez más, la idea de poder volver a la carretera de alguna manera y simplemente estar cerca de AEW ha sido genial para mí mentalmente. Pero en lo que respecta físicamente, es lo mejor que he sentido. Todavía tengo un poco de camino por recorrer hasta llegar a un punto en el que creo que estoy listo para el rock and roll en lo que respecta a subir al ring y tener una lucha de 30 o 45 minutos. Pero en cuanto a cómo me siento, de nuevo, en comparación con dos meses y medio, hace tres meses, me siento fantástico. Me siento muy, muy bien. Entonces, como dije, solo mentalmente, poder estar de vuelta en AEW, con los fanáticos, con el equipo, ha sido enorme para mí. Así que me siento bien. Me siento muy bien”.

► Los beneficios de una larga ausencia

“Estaba pensando mucho en eso porque tenía una buena cantidad de tiempo, y han pasado como seis meses desde que tuve un combate. Estaba retrocediendo y pensando en mi carrera, y en la carrera de 15 años que tengo. Creo que la mayor cantidad de tiempo que estuve lejos de la carretera fue como un mes, un mes y medio. Hubo un punto en el que me lastimé el hombro y tuve para operarme. Pero todavía estaba, como un mes después, de vuelta en la carretera y todavía haciendo cosas y estando cerca de la lucha libre. Así que estando realmente fuera por esa cantidad de tiempo, seguí tratando de concentrarme en todos los aspectos positivos, y uno de las cosas que me decía a mí mismo era: está bien, esto tiene que ser genial para mi cuerpo, para darme un segundo para reiniciarme y sanar. Lo hice. Me di cuenta de ciertas cosas como que estaba durmiendo mejor, me sentí como si estuviera entrenando en el gimnasio y esas cosas, cuando me llamaron para que volviera al gimnasio, me sentí mejor. Así que sí, creo que definitivamente fue una ventaja en ese sentido, tener la oportunidad de recuperarme por completo y asegurarme de que me quedan años y años de mi carrera de lucha libre profesional“.

.@AdamColePro refuses to let anybody or anything stand in his way of getting back in the ring! #AEWRampage is on TNT! pic.twitter.com/wBMGf1irx7 — All Elite Wrestling (@AEW) February 4, 2023

► Pensando en no volver a luchar

“Creo que definitivamente ese fue el proceso más aterrador, aparte del hecho de que, nuevamente, cada vez que te lastimas la cabeza, siempre da un poco de miedo. Pero para mí, la parte más aterradora fue después de que había pasado como un mes, las primeras tres semanas a un mes, estás como: ‘Está bien, me estoy recuperando, me estoy curando’. voy a estar bien, no voy a tener ningún efecto secundario, todo será genial. Lo loco fue que incluso después de un mes, fue como si los efectos secundarios realmente graves comenzaran a ocurrir. Literalmente, todo lo que dije en mi promo de regreso en el ring que hice, todo eso era cierto, y más. Hubo muchas cosas que sucedieron muy tarde en el proceso de curación, o lo que pensé que era tarde, como un mes y medio, dos meses. Pero estaba genuinamente muy, muy nervioso, y realmente tenía miedo de que me dijeran que no se me permitía volver a luchar. Muchas veces tengo la tendencia a que, cuando recibo malas noticias, simplemente asumo lo peor. Me preparo mentalmente para decir: ‘Está bien, tendré que lidiar con este nuevo capítulo de mi vida’. Por supuesto, tenía la esperanza y el sueño de poder volver allí. Per con todas las noticias que estaba recibiendo, cómo me sentía, estaba como: Dios mío, no puedo estar en un automóvil por más de 15 minutos, y han pasado dos meses. ¿Cómo voy a volver a entrar en un ring de lucha libre? Pero, afortunadamente, también he dicho esto antes, con los médicos que tuve a mi alrededor, AEW, por cierto, fueron fantásticos durante todo este proceso. Era como si apenas tuviera que pensar, era como si tantas cosas estuvieran preparadas para mí que, en medio de todo esto, donde estaba viendo médicos como tres veces por semana, solo querían asegurarse de que estaba saludable y sintiéndome bien. Me controlaban constantemente. Entonces, en ese sentido, fue maravilloso, pero nuevamente, tenía un miedo genuino de, no sé si seré capaz de hacer esto. Tengo 33 años y ni siquiera estoy cerca de querer terminar con la lucha libre todavía. Así que fue aterrador”.

► Luchando con lesiones

“En muchos sentidos, sentía, incluso cada día, que estaba lastimado en general. Estaba bien, luchaba dolorido y trabajaba durante meses lastimado. Muchos luchadores lo han hecho, obviamente. Eso es parte de lo que hacemos. Pero me di cuenta de que ciertas cosas no se estaban sumando correctamente. Por ejemplo, cuando volví a lesionarme el hombro, acababa de terminar el combate con Hangman Page en el PPV, y estaba calentando, preparándome para otro combate, y sentí este dolor agudo en mi hombro, y no entendía lo que era. Solo estaba calentando. Esto fue incluso antes de que saliera y luego me revisaran y había un desgarro parcial en mi labrum y un manguito rotador distendido, solo por el calentamiento. Estoy como: ‘¿Qué está pasando?’. Unas semanas después de eso, es la final de Owen Hart (el torneo en homenaje al fallecido luchador) con Samoa Joe, y nuevamente, nada en particular. De repente, me di cuenta de que mi cuerpo no se movía correctamente con lo que mi cerebro le decía que hiciera. Recuerdo todo, pero recuerdo estar tan confundido, como si mis piernas no se sintieran como si estuvieran funcionando correctamente, solo sentí que estaba caminando raro, mi equilibrio estaba perdido. Luego, después de ese combate, nuevamente, inmediatamente, los médicos pensaron que algo estaba pasando. Me hicieron la prueba, dijeron que tenía una lesión en la cabeza. Entonces, de nuevo, normalmente, después de eso, pensé que todo estaba bien”.

► Lo más aterrador de su carrera

“Me había tomado unas semanas de descanso, preparándome para Forbidden Door. Había pasado todas las pruebas que tenía que pasar. Así que pensé: ‘Oh, estoy listo para ir’. Luego, de nuevo, en el enfrentamiento de Forbidden Door, lo más extraño es que recuerdo que me sentí muy bien. Tuve un golpe en el que me sentí un poco raro, pero no fue culpa de nadie. Fue un golpe normal. Recuerdo que pensé: ‘Oh, está bien. un poco extraño’. Pasan unos 30 segundos, y luego es como si no recordara lo que se supone que debo hacer, lo que sucedió en el combate. La parte de la memoria es la parte realmente aterradora para mí, cuando estás en el medio de un ring y hay miles de personas a tu alrededor, y no tengo idea de lo que se supone que debo estar haciendo. Eso fue realmente aterrador. Así que supe muy pronto después de que mi memoria comenzó a fallar que algo malo estaba pasando. Una vez más, llegué a la parte de atrás y me revisaron. Eso fue realmente aterrador porque estaban muy cerca el uno del otro. No fue solo aterrador por lo cerca que estaban, estaban el uno sobre el otro. Pero lo que realmente me asustó mucho, y esto fue parte de donde surgió la preocupación de si podré volver a luchar, es que no hice nada loco. No fue un movimiento dramático o un movimiento increíblemente peligroso. Fue un combate estándar de lucha libre profesional, donde ahora estoy en un punto en el que no puedo recordar lo que se supone que debo hacer, dónde estoy o qué está pasando. Eso realmente creó mucho miedo en mí, y creo que mucho miedo también en muchos de los médicos. Así que eso es algo de lo que sucedió. Se sintió como este efecto dominó de que primero fue el hombro, luego fue la cabeza, luego estuvo bien, descansemos tres o cuatro semanas, y luego fue la cabeza nuevamente. Definitivamente fue la parte más aterradora de mi carrera, creo, en los 15 años que he estado haciendo esto“.

► La esperanza de regresar

“En cuanto a lo emocional, por lo que estaba pasando, obviamente creo que la lesión en la cabeza jugó un papel en cómo me sentía, especialmente al principio, los primeros meses. Sé que hablé con Britt [Baker] sobre esto antes, pero había momentos en los que, sin razón, simplemente comenzaba a llorar. Ella me preguntaba qué estaba mal o qué había pasado, y yo la miraba genuinamente, y lo decía en serio, y decía: ‘No sé. No tengo idea de por qué estoy tan emocional’. Aparte de los efectos secundarios de las lesiones en la cabeza, una vez más, he dedicado toda mi vida a la lucha libre profesional. Cuando tenía nueve años, eso era todo lo que siempre quise hacer, y tener la carrera que he tenido es algo que atesoraré para siempre. Amo la lucha libre profesional más que nada en el mundo, y la idea de imaginar que eso podría terminar a una edad tan temprana o en una parte tan importante de mi carrera, fue devastador para mí. Pero luego iba y venía y decía: ‘No, tengo un gran equipo de médicos a mi alrededor. Estoy trabajando tan duro como puedo todos los días para asegurarme de volver. Voy a hacerlo. Esto es solo otro bache y voy a superarlo’. Al principio, hubo muchos altibajos en ese sentido. Pero para mí, hubo un par de meses, pero el más grande es, y no entraré en detalles locos, pero para resumir, hubo una prueba que tuve que tomar dos meses después de esa segunda lesión en la cabeza, y ese examen, obtuve una puntuación tan baja que me preocupaba si podía conducir o no. Eso fue dos meses después de la segunda lesión en la cabeza, por lo que fue absolutamente devastador. Recuerdo haber pensado: ‘Oh, Dios mío, esto es real. Potencialmente, esto podría ser algo con lo que lidiaré para siempre, o potencialmente podría ser algo en lo que no podré volver a subir al ring’. Pero después de algunos, probablemente fueron dos, dos y medio meses después de eso, hice el examen nuevamente y lo pasé con gran éxito. No solo cumplí con el promedio, sino que superé el promedio. Cuando vi eso y la reacción del médico con el que estaba trabajando, su entusiasmo también, dije: ‘Oh, Dios mío, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que esto suceda. Voy a poder volver al ring’. Entonces, la única prueba que tuve que hacer para mi cerebro, cuando finalmente pasé esa prueba, fue tan, tan increíble recibir esa noticia en ese momento porque, de nuevo, tienes miedo de perder lo que más amas. Entonces ese fue un punto en el que dije: ‘Está bien, vamos a hacer que esto suceda. Esto va a funcionar'”.