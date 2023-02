Adam Cole: “Sin Jay Briscoe, no estaría donde estoy”

Adam Cole tuvo la oportunidad de recordar a Jay Briscoe, quien falleciera el pasado 17 de enero, recordando buenos momentos y lo mucho que lo ayudó.

Cole convivió con Jay y su hermano Mark en muchas ocasiones, y en varias de ellas se vieron enfrentados en el ring. Adam recordó lo buena persona que era y lo que convivió con él.

“ Fue devastador, realmente lo fue (perder a Jay). No solo para mí, sino para muchos de sus amigos. Jay, me refiero a esto, ya sea que hayas conocido a Jay Briscoe por un día o lo hayas conocido durante una década como yo, incluso más para otras personas. Simplemente, tenía esta increíble habilidad para hacerte sentir como si fueras la persona más importante en la habitación. Era tan acogedor, tan amable, tan divertido estar con él”.

El luchador de AEW aseguró que cuando le dijeron la noticia de su fallecimiento no lo creía y fue algo difícil de asimilar.

Además, aseguró que fue una pieza fundamental en su carrera, por lo que siempre estará agradecido con lo que hizo.

“Lo digo en serio cuando digo, el personaje que soy hoy, la situación en la que estoy hoy, te garantizo que no estaría donde estoy sin él. Él fue el primer ángulo real que tuve en Ring of Honor en un período tan importante en el que acababa de ganar el Campeonato de Ring of Honor, y Jay fue tan inflexible en hacer que mi personaje y yo como intérprete pareciera el mayor problema. Que posiblemente podría. No hay un hueso egoísta en el cuerpo de Jay“.