Adam Cole fue recibido con todos los brazos abiertos por los fans de la AEW tras varios meses alejado de los encordados debido a graves lesiones. Él sabría mejor que nadie como volver ese cariño en odio, pero parece que de momento no quiere hacerlo. El “BayBay” ha brillado más durante su carrera como rudo pero actualmente está bien como técnico, aceptando el amor del público en este nuevo capítulo que está iniciando. A continuación, leemos lo que piensa de su situación actual, según comparte en su reciente entrevista con Dave Meltzer and Garrett Gonzales en Wrestling Observer Radio.

► Adam Cole vuelve a ser técnico

“En esta situación en particular, si hubiera llegado con un enfoque diferente de realizar una promo de rudo o actuar como un rudo desde el regreso, habríamos estado luchando contra la corriente. Fue una de esas cosas en las que, por supuesto, los fans iban a estar emocionados y apoyarme, especialmente cuando escucharan la historia. En ese sentido, ese proceso ha sido más fácil. En general, he sido un rudo durante el 95% de toda mi carrera. He hablado como un heel y luché como un heel durante mucho tiempo.

“Incluso salir de esa zona de confort y hablar, como me siento, como lo haría un babyface, fue mentalmente muy intimidante para mí. Afortunadamente, el proceso del viaje real y la historia real lo hace fácil porque todo es real. Son todas las cosas que realmente siento. Todo el proceso de recuperación fue real. En este punto, ya sea heel o babyface, solo estoy preocupado por contar mi historia y me alegro de que los fanáticos me estén apoyando”.

