Adam Cole ofrece una actualización sobre Kyle O'Reilly

“(…) Lidiar con un problema posquirúrgico (que revelaré en una fecha posterior) me ha causado mucha frustración y he pasado los últimos meses del 22 con ira y confusión. Para poder volver al ring, simplemente no puedo volver tan bien como antes. Tengo que mejorar en todos los aspectos de mi bienestar atlético. Tengo que entrenar mejor, comer más inteligentemente y recuperarme con intención. Muchos de ustedes conocen mi batalla contra la diabetes tipo 1 y eso también me pone en desventaja en términos de curación y recuperación (…)“.

► Adam Cole habla de Kyle O’Reilly

Lo que leemos arriba son las palabras de Kyle O’Reilly hace casi un mes sobre su recuperación. Desde entonces, no hemos tenido más novedades y sigue sin haber una fecha confirmada para que el luchador vuelva a All Elite Wrestling. En cambio, Adam Cole estuvo dando una actualización sobre su amigo hablando recientemente con Dave Meltzer y Garrett Gonzalez en Wrestling Observer Radio.

“Hablo con él todos los días. Le está yendo bien. Le está yendo muy bien. Ahora está en una situación en la que está trabajando muy duro para asegurarse de que se recupere lo antes posible, pero al mismo tiempo se asegura de no regresar demasiado pronto. Kyle estaba realmente lastimado, y llegó a un punto en el que ya no podía soportarlo más. Estoy muy contento de que solucionó sus problemas y se puso saludable y se está recuperando día a día, todos los días. Al principio del proceso, creo que estaba tan desanimado porque era muy poco lo que podía hacer, pero ahora, a medida que pasa el tiempo y está empezando a poder hacer más y más en terapia y rehabilitación, ves la emoción y las ruedas girando y él ya pensando en cómo puede volver. Está de buen humor y tiene mucha gente a su alrededor que lo quiere mucho“.

¿Echas de menos a Kyle O’Reilly en AEW?