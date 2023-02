En 11 días, Mercedes Moné estará luchando con KAIRI por el Campeonato Femenil IWGP en Battle in the Valley 2023. Será la primera lucha de la ex Sasha Banks desde que dejó de serlo y desde que hizo su debut en New Japan Pro-Wrestling atacando a la monarca en Wrestle Kingdom 17. Hay muchas expectativas no solo con el combate sino con esta nueva aventura de “The CEO” en la lucha libre profesional. Veremos hacia donde va porque de momento no tenemos mucha información sobre qué va a seguir más allá del 18 de febrero.

► Mercedes Moné estará en Planet Comicon 2023

Aunque nuestros compañeros de Fightful nos informan ahora de que la luchadora estará en la convención Planet Comicon 2023 que tendrá lugar en el Kansas City Convention Center en Kansas City, Missouri, del 17 al 19 de marzo.

“Planet Comicon Kansas City, la celebración de cultura pop más grande del área, le da la bienvenida a la luchadora y actriz Mercedes Varnado para una aparición especial limitada en Planet Comicon 2023. Mercedes es una de las luchadoras más populares del mundo desde su época pionera en la WWE hasta su etapa actual. Cambiando en New Japan Pro Wrestling bajo el nombre de Mercedes Moné, esta superestrella está dispuesta a conquistar todo el entretenimiento tras haber comenzado en el universo de Star Wars, la serie Disney+ The Mandalorian. En una aparición especial de horario limitado el 17 y 18 de marzo, coincidiendo con una de las semanas de lucha libre más grandes de Kansas City, Mercedes estará en Planet Comicon reuniéndose con fanáticos, haciendo sesiones de fotografía profesional y participando en un panel especial de atención de Mercedes Varnado el sábado a las 11:00 AM todo sobre su pasado, presente y posibles planes futuros.

“Las entradas para Planet Comicon Kansas City, que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo de 2023 en el Kansas City Convention Center, están disponibles en Planetcomicon.com. También están programados para aparecer en el evento “Jungleboy” Jack Perry, Kevin Nash, con eventos especiales organizados por Leva Bates. Todo junto a estrellas de la televisión, el cine, los cómics y los videojuegos”.

