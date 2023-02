Steve Austin habría dicho “No” a WrestleMania 39

Se pone fin a los rumores de aparición de Steve Austin en WrestleMania 39, al menos en forma de lucha. Tras la gran aceptación de crítica y público de su enfrentamiento en WrestleMania 38 ante Kevin Owens y cuando todo parecía indicar que la forma física del texano daba para otra lucha, parece que esta, al menos, no se dará en WrestleMania 39.

►Ya habría dicho “no” a WWE

Según Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio (h/t F4WOnline.com), el miembro del Salón de la Fama de la WWE “Stone Cold” Steve Austin rechazó lucrativas ofertas para luchar contra Roman Reigns o Brock Lesnar en WrestleMania 39:

“En cuanto a Austin, Steve podría estar en el show. Quiero decir, no me sorprendería en absoluto. Podría hacer algo en el show, pero de hecho rechazó luchar en el show. Se le ofreció Brock Lesnar, se le ofreció Roman Reigns. Podría haber nombrado a su oponente si quería hacerlo con cualquier otra persona, pero eligió no luchar en el show.”

El mes pasado, Fightful Select informó de que WWE ofreció a Austin un “cheque en blanco” para volver al ring en WrestleMania 39, justo un año después de que pusiera fin a un retiro de casi dos décadas para luchar contra Kevin Owens en un combate de los mejores de WrestleMania 38. Eso dio lugar a la especulación desenfrenada de que Austin podría regresar como un participante sorpresa en Royal Rumble y tal vez incluso ganar la batalla real de 30 hombres para establecer un enorme combate de ensueño con Reigns. WWE, sin embargo, ha cambiado sus planes.

Cody Rhodes ganó el Royal Rumble, y WWE ya está construyendo el Rhodes vs. Reigns en lo que debería ser una tremenda lucha en la que finalmente se destrone a Reigns como Indiscutible Campeón Universal WWE. Mientras tanto, Lesnar -el otro oponente rumoreado de Austin- parece que se volverá a enfrentar a Bobby Lashley por tercera vez (primera en una WrestleMania).

►WWE no necesita a Steve Austin en WrestleMania 39

Aunque Austin puede haber rechazado la astronómica oferta de WWE, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Necesita WWE a Austin en WrestleMania 39? En una palabra, no. Echemos un vistazo al éxito de Royal Rumble del mes pasado, una cartelera de cinco luchas que no contó con ninguna aparición anunciada de leyendas. Incluso antes de que el pay-per-view empezara a tomar forma, estaba en camino de convertirse en el Royal Rumble de mayor éxito financiero de la historia. Eso es exactamente lo que pasó. El Royal Rumble de 2023, impulsado por la tremenda narrativa en torno a Reigns, Sami Zayn y The Bloodline, generó lo que fue fácilmente la mayor entrada en vivo en la historia del evento, y una suma de casi 8 millones de dólares, dando lugar a un enorme aumento de audiencia del 52 % en comparación con el evento de 2022.

El éxito del Royal Rumble demostró por qué Reigns ha sido la mayor atracción de la lucha libre profesional durante la mayor parte de una década y por qué Austin, a pesar de ser posiblemente la mayor estrella de la historia de WWE, no es necesario en WrestleMania 39. En el Royal Rumble de 2023, no estuvo Ronda Rousey, ni Austin, ni Dwayne “The Rock” Johnson”. Gran parte de la emoción de la noche se centró en la cara de WWE -que sería Reigns-, el atractivo de los combates del Royal Rumble y una alineación con populares estrellas a tiempo completo como Bianca Belair y Bray Wyatt en luchas de alto perfil.

SmackDown, en particular, está atrayendo a una audiencia impresionante debido a la calidad de la contratación de estrellas como Reigns, Sheamus, Drew McIntyre y Gunther, lo que demuestra que WWE lo está haciendo muy bien sin depender demasiado de las estrellas a tiempo parcial. Y hablando de estrellas a tiempo parcial, WrestleMania 39 ya tiene suficientes. Logan Paul y John Cena son sólo dos de los nombres de la marquesina proyectados para estar involucrados en los mejores combates de WrestleMania, y cuando se mezcla en Cena y Paul con los gustos de Reigns, Seth Rollins, Becky Lynch, Wyatt y un sinnúmero de otras estrellas que están alrededor de forma más permanente, la necesidad de un Austin o un Rock es significativamente menor, si no se niega por completo.

Durante años, una de las mayores críticas hacia WWE ha sido que la compañía da prioridad a las leyendas sobre su elenco principal a tiempo completo. Traer de vuelta a Austin, por supuesto, sería una forma fácil de aumentar temporalmente el interés, pero a largo plazo, podría ser un revés para la compañía en su intento de atraer una nueva generación de fanáticos. Si Austin aparece en WrestleMania 39, no es imprescindible que haya un combate. WWE ha seguido sin él durante casi 20 años, y en 2023, cualquier cosa que haga será un regalo, no una necesidad.