Katsuhiko Nakajima competirá por el Campeonato de Peso Completo GHC en el evento “Green Journey 2023 in Sendai” desafiando a Jake Lee.

La lucha tendrá lugar en la Xebio Arena Sendai el 16 de abril, siendo la batalla estelar.

Por este motivo fue entrevistado por Battle News, en una plática donde reveló sus impresiones sobre el monarca reinante y el duelo que se avecina.

¿Qué piensas de Jake Lee?

Jake Lee dijo que no te dará ninguna oportunidad y terminará la lucha pronto y de manera abrupta.

¿Cómo te sientes acerca de los comentarios de Jake Lee sobre “tomar el timón de NOAH“?

Para mi, que he estado mucho tiempo en NOAH, son palabras a la ligera. Tengo el poder y la fuerza para ganar el cinturón. No sabe nada sobre NOAH; admito que me sorprendió al apoderarse del título a tres meses de su llegada. Pero de eso a tomar el control de la empresa demuestra que no sabe nada sobre la importancia, la genialidad, el peso y la profundidad de dirigir a NOAH. No sabes qué es NOAH. No es algo que se pueda decir y ya. Es la historia que NOAH ha caminado junto con los fanáticos, el peso de esta historia. No es convincente si dices que lo sabes en solo tres meses.