NOAH: Cartel “Green Journey 2023 in Sendai”

Pro Wrestling NOAH reveló el cartel completo para su evento “Green Journey 2023 in Sendai”, donde se pondrán en juego cinco campeonatos.

► “Green Journey 2023 in Sendai”

Como parte de su proyecto de modernización, NOAH ofrecerá su primer duelo en mano a mano entre luchadoras. Será un choque entre Maya Yukihi y Sumire Natsu; sin duda será una batalla histórica.

Daiki Inaba y Masa Kitamiya expondrán por segunda ocasión el Campeonato de Parejas GHC; sus rivales en turno serán Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi.

La turbulenta división Jr. verá de nueva cuenta un explosivo choque donde el Campeonato de Peso Jr. GHC estará en disputa.

El luchador mexicano, Hijo de Dr. Wagner Jr. pondrá en disputa el Campeonato Nacional GHC contra el escocés Jack Morris.

AMAKUSA enfrentará a peligroso HAYATA poniendo de por medio el Campeonato de Peso Jr. GHC. De salir avante de este compromiso, habrá logrado su cuarta defensa titular.

En el turno principal, Jake Lee, el flamante poseedor del Campeonato de Peso Completo GHC se medirá ante el fiero Katsuhiko Nakajima, quien tiene la encomienda de recuperar el título para los “de NOAH”, ya que consideran a Lee como foráneo.

El cartel completo queda así:

NOAH “GREEN JOURNEY 2023 IN SENDAI”, 16.04.2023

Xebio Arena Sendai

1. Opening Journey: Yasutaka Yano vs. Taishi Ozawa

2. No Holding Back: Hideki Suzuki, Timothy Thatcher y Saxon Huxley vs. Yoshiki Inamura, Kinya Okada y Sean Legacy

3. Wild and Free: Maya Yukihi vs. Sumire Natsu

4. Might Makes Right: Naomichi Marufuji, Kaito Kiyomiya, Ninja Mack, Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka vs. Kenoh, Jinsei Shinzaki Michinoku Pro, Shuji Kondo, Hajime Ohara & Hi69

5. Lalapalooza Fiesta: Dralistico, Dragon Bane y Alejandro vs. Xtreme Tiger, Alpha Wolf y Lancelot

6. GHC Tag Team Title – Volcanic Explosion: Masa Kitamiya y Daiki Inaba (c) vs. Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi

7. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title – Time for a Change: Yoshinari Ogawa y Eita (c) vs. YO-HEY y Tadasuke

8. GHC National Title – Sky’s the Limit: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Jack Morris

9. GHC Jr. Heavyweight Title – Rise and Fall: AMAKUSA (c) vs. HAYATA

10. GHC Heavyweight Title – The Lunatic Gate: Jake Lee (c) vs. Katsuhiko Nakajima