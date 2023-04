Britt Baker aclara sus palabras sobre Thunder Rosa

“Mantengo todo lo que dije porque todavía tengo las mismas preguntas… ¿Estás viajando por todos lados para otros proyectos pero no vienes a trabajar donde eres la campeona? Tengo esa pregunta. Quiero saber por qué. Yo solo hago esa pregunta porque soy muy apasionada y protectora con AEW. Cualquiera puede llamarme acosadora, pero lo mantengo y esa pregunta aún no ha sido respondida hasta el día de hoy. Personas como Adam Cole habrían matado para poder para venir a trabajar, pero no podía viajar. No es como si entrara e hiciera una firma de autógrafos, una convención o un seminario. No venía a trabajar, pero ni siquiera podía salir de la casa”. Britt Baker pronunciaba estas palabras sobre Thunder Rosa hace unos días.

> Britt Baker se aclara

Durante una entrevista más reciente en Busted Open Radio, La Doctora quiso aclarar sus comentarios:

“Es como en Twitter, la gente tuerce y cambia tus palabras y dice que dijiste algo que no dijiste. Todo lo que hice en el programa fue preguntar, si ella puede viajar y está viajando por todos lados, y aparecen en Busted Open todas las semanas diciendo: ‘Sigo siendo la campeona’, ¿por qué no puedes venir a trabajar? ¿Por qué no puedes venir a hacer una promo? ¿Por qué no puedes venir a comentar o venir a saludar al vestuario? Kris Statlander tiene lesionadas las rodillas durante más de un año y está allí todas las semanas. Tengo una mentalidad de caballo de batalla en la que quiero estar en el trabajo. Tan pronto como termino con Dynamite, me subo a un avión y voy al consultorio dental.

“No puedo relacionarme con esa mentalidad de que no quieres estar en el trabajo, donde le dices a todos que eres la campeona. Seré honesta, le he hecho la misma pregunta dos veces y ella tampoco tiene una respuesta para mí. No es que quiera que trabaje lesionada o que no crea en su lesión. No hay nada de eso. Solo, ¿por qué? ¿Por qué no vienes al vestuario? Tienes gente como Adam Cole, que no podía viajar, que no podía salir de casa durante semanas. Fue un gran hito cuando pudo caminar por la calle con su lesión en la cabeza. Eso es lo que no entiendo. La gente no tiene que estar de acuerdo, eso está bien. Soy una persona inteligente y obstinada y mantengo lo que dije“.

Dave LeGreca, anfitrión del podcast, dijo que quiere volver a ver a Britt Baker y Thunder Rosa luchando:

“Eso significa mucho para mí. Es uno de mis combates favoritos de todos los tiempos, no solo por lo que hizo por mí, lo que hizo por AEW, sino por lo que creo que hizo por la lucha libre femenina. Nunca le quitaría eso a ella. Nunca diría: ‘Thunder Rosa no es una luchadora talentosa’. Probablemente sea una de mis mejores oponentes. Nunca he hablado mal de nada de eso”.

Y apunta también que la decisión de crear un Campeonato Mundial Femenil AEW interino no fue de la Mera Mera:

“Nunca dije nada acerca de que el título interino fuera su culpa, pero si puedes ir a Toronto durante dos semanas para una convención y luego vamos a Toronto dos semanas después para Dynamite, no entiendo por qué ella puede ir una vez. y luego no ir con la empresa y el equipo para el que ella trabaja. Somos un equipo y es una familia, y tenemos un miembro de la familia que no está haciendo su parte. Incluso si no puedes luchar, puedes estar allí. Puedes estar allí y animar a las chicas y al vestuario. Eres la campeona. Esa es una responsabilidad. No es solo un título brillante que puedes llevar por los Estados Unidos y firmar autógrafos”.

¿Qué opinas de las palabras de Britt Baker?