En el Raw post-WrestleMania 39, Rhea Ripley apareció como Campeona SmackDown para encararse con Bianca Belair, la Campeona Raw. Ello ha hecho que muchos comenzaran a especular con la posibilidad de que la WWE unifique ambos títulos. Pero en espera de que eso realmente se muestre en televisión, cualquiera pensaría que cada una va a permanecer en su marca, con sus rivales, con sus historias, al menos hasta Survivor Series. No obstante, Ripley pretende seguir dominando el show de los lunes, como adelanta en WWE’s The Bump:

> Raw sigue siendo de Rhea Ripley

“Me gustan un poco los juegos mentales. Me gusta ser un poco descarada y salir y causar un poco de caos. Raw sigue siendo mi programa. Es Monday Night Mami, le guste o no a Bianca. Puede que sea la Campeona SmackDown, pero dirigí ese lugar con The Judgement Day, y tenía que salir y aprovechar mi momento, mi momento para mostrarles a todos exactamente cómo nos vemos una al lado de la otra nuevamente.

“Yo era la contendiente número uno por el campeonato de Bianca y, desafortunadamente, me lesioné y eso me lo arrebataron. Así que solo quería recordarle que todavía estoy aquí, y este sigue siendo mi programa. Fue mi tipo de advertencia para ella, pero también un pequeño adiós porque me iré, estaré más en SmackDown. Pero es posible que todavía me veas aquí y allá, no sé“.

"It's Monday Night Mami whether @BiancaBelairWWE likes it or not…" @RheaRipley_WWE made sure to send the #WWERaw Women's Champion a message this past Monday. #WWETheBump pic.twitter.com/4BRl6cpnEC — WWE (@WWE) April 5, 2023

¿Te gustaría que Rhea Ripley y Bianca Belair se enfrentaran por ambos títulos?