KSI estuvo en WrestleMania 39 intentando ayudar a Logan Paul contra Seth Rollins. Finalmente, los dos se vieron superados por El Visionario. Pero continuemos con el que fue el debut en la WWE del también boxeador y celebridad de Internet. Mientras hablaba recientemente en IMPAULSIVE, The Maverick estuvo dando detalles de la participación de su amigo y socio en PRIME.

Thanks to @WWERollins , @LoganPaul just frog splashed @KSI through a table! pic.twitter.com/Us1Dt7QvQ3

“Cambié el disfraz de la botella PRIME que tenía en dos dimensiones. Que, por cierto, esa fue la mejor parte de ese salto. Después de saltar sobre él, KSI se hundió en el disfraz. Estaba como aplanado sobre la mesa. Ese lugar fue probablemente una de las mejores, soy parcial, una de las integraciones de productos más geniales que WWE haya tenido. Son la mejor organización del mundo para la creatividad, y PRIME, somos bastante innovadores con el marketing. Como es nuestra marca, somos disruptores. Así que abordamos el marketing de la misma manera. Entonces, cuando se nos ocurrió esta idea de saltar sobre la botella PRIME, donde estaría JJ [KSI] para sorpresa de todos, no pensé que iba a ser aprobado. ¿Cómo podría aprobarse eso?

“Cuando se lo propuse a JJ y al equipo PRIME, fue como: ‘Hola chicos, tengo esta idea para una compañía de bebidas’. Dijeron: ‘Eso en realidad suena bastante bien’. Proponer esta idea tuvo una reacción muy similar. Yo estaba como: ‘Oye, sé que tienes un combate de boxeo por venir… pero tienes que confiar en mí, voy a saltar desde la cuerda superior mientras estás dentro de la botella PRIME, y aterrizaré sobre ti mientras estás en una mesa’. Su gerente estaba enviando emojis sudorosos, como: ‘Sí, no creo que eso vaya a funcionar’. Pero KSI es tan j*didamente genial. Amo a ese chico. Es increíble, y tan entretenido y bueno en lo que hace. Está dispuesto a la causa. Cuando nos reunimos, cada vez, realmente nos construimos mutuamente de una manera que me hace sentir muy bien“.

May 13th, we go again. Another KO incoming pic.twitter.com/uEuYdM2jDN

— ksi (@KSI) March 22, 2023