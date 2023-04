WrestleMania 39: Seth “Freakin” Rollins venció a Logan Paul.

El duelo polémico de la noche enfrentó al youtuber Logan Paul con Seth “Freakin” Rollins, en un combate, que se ha gestado a base de insultos y golpes.

Paul llegó al SoFi Stadium con un arnés por los aires, sorprendiendo a los fans. Mientras que Rollins lo hizo con un director de orquesta que guió el canto de los aficionados.

Ambos contendientes se han mostrado poco respeto y desde hace varis semanas se han insultado, golpeando y retado, lo que los llevó a este intenso momento.

Los dos luchadores se enfrentaron a punta de golpes e intensos ataques. Rollins fue sorprendido por un Logan que ha mostrado buenas cosas desde la primera vez que se presentó en el ring.

El Youtuber le conectó un par de golpes en las costillas con los puños y luego un rodillazo, lo que hizo que tomara el control del encuentro.

Rollins aunque intentó reaccionar, le costó mucho trabajo, siquiera tener el control del encuentro, pues Paul sorprendió incluso aplicando unas llaves a las piernas, brazos y cuello.

La reacción llegó cuando Logan Paul falló un mortal y Rollins comenzó su ataque a punta de golpes y lanzando fuera del ring a su rival y luego atacarlo con tres topes suicidas.

Seth pisó una de las manos de Logan, aunque casi consigue el Pedigree, ambos luchadores comenzaron a intercambiar toques de espaldas.

Logan le soltó un derechazo a Seth, aunque el youtuber se dolió por el pizotón previo a esa mano. Aunque intentó llevarselo al toque de espaldas, no pudo conseguir la cuenta de tres.

La botarga que estaba abajo del ring vestido del “agua” de la marca de Logan, lo salvó de un castigo, mostrando que era uno de los amigos del yotuber.

El “agua” puso a Rollins en la mesa de comntaristas, pero éste lo jaló y puso a la botarga en ese lugar cuando Logan se lanzó y cayó sobre su amigo.

Rollins subió a Paul y le aplicó un Pedigree, pero el conteo de tres no llegó. Cuando buscaba el pisotón, Paul lo recibió y le aplicó un rodillazo, para después atacarlo con un frogsplash, pero tampoco pudo terminar con el combate.

Logan Paul llegó muy confiado y se lanzó desde las alturas, pero Rollins le conectó una superkick y después con un pisotón, finalmente pudo llevarse el combate.

Seth Rollins sufrió, pero consiguió llevarse una importante victoria.

Seth Rollins superkicking Logan Paul in mid air and then doing the Curb Stomp to win. Amazing. #Wrestlemania pic.twitter.com/Pvva8H6Vov

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) April 2, 2023