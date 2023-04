Gilbert Burns se niega a odiar a Colby Covington

Gilbert Burns puede ser el único peso welter que no culpa a Colby Covington por emerger de las sombras para convertirse repentinamente en el próximo contendiente número uno a pesar de no competir durante el año pasado.

Fue un giro sorprendente de los acontecimientos cuando Dana White declaró a Covington como el siguiente en la fila contra el campeón de UFC Leon Edwards a pesar del récord de 2-2 de Covington en sus últimas cuatro peleas, que incluyen un par de derrotas ante el ex rey de las 170 libras Kamaru Usman . Desde entonces, White se ha duplicado en Covington en entrevistas posteriores, incluso con un contendiente listo como Belal Muhammad esperando entre bastidores con una impresionante racha invicta de nueve peleas.

Si bien sería comprensible que Burns estuviera molesto debido a su estatus en la división, no envidiará a Covington por aprovechar la oportunidad, aunque todavía espera que una victoria rotunda sobre Jorge Masvidal en UFC 287 cambie la conversación.

“Colby fue muy inteligente. Tengo que darle crédito a este tipo. Porque un año [al margen], se suponía que estaría fuera del ranking. Peleó contra Masvidal el 5 de marzo pasado, y de la nada, este tipo va allí y hace los pesajes y es como, wow, este tipo es inteligente. Tengo que dárselo. Veremos qué sigue.

“Creo que tengo la oportunidad de poner en duda a Dana White, a todos los críticos, a todos los fanáticos, a todos los medios, si salgo y obtengo un final espectacular contra Masvidal. Puedo hacer un caso para ser el próximo por el título. Si no al 100 por ciento, pones muchas dudas: ‘Burns es el siguiente’. Eso está en mi poder ahora. Estoy trabajando en ello. Creo que puedo poner muchas dudas en la mente de estos muchachos con mi desempeño”.

En lugar de quejarse de que Covington obtenga una oportunidad por el título, Burns solo quiere su oportunidad de cambiar potencialmente la narrativa con su pelea contra Masvidal.

En el fondo, Burns siente que UFC podría estar yendo quid pro quo con Covington después de que presentó cargos por delitos graves de agresión contra Masvidal luego del presunto ataque entre los dos que tuvo lugar en marzo de 2022. Con el sistema legal moviéndose a paso lento, Burns se pregunta si tal vez el UFC llegó a un acuerdo con Covington para permitir que el caso de agresión desapareciera a cambio de una oportunidad por el título.

Incluso si su teoría de la conspiración resulta ser cierta, Burns no se enojará si Covington inyectó su nombre en la conversación de la pelea por el título.

“No odio a Colby. No creo que haya ofrecido, ‘Oye, déjame hacer el peso [como respaldo en UFC 286]’. Creo que sucedió algo con el UFC que, Masvidal y Colby, no pueden pelear, así que creo que es un buen trato con estos muchachos: retiran los cargos, algo así. Ese es mi pensamiento. Por eso le dieron el título [pelea] a Colby. Pero no me quejo. Nunca lo fui.

“Nunca, nunca me dieron nada. Todo vino con mucho sacrificio, mucho trabajo, muchos altibajos. Mucho más altibajos, pero un par de bajos también, y no estoy aquí para quejarme, ‘¡Colby hizo esto!’ Sí, Colby va a hacer Colby; tengo que hacerme. Belal Muhammad está llorando por eso, ‘este tipo, ese tipo’, o simplemente puedo abrirme camino luchando. Vencí a estos muchachos, ¿y ahora qué? No soy un quejica”.