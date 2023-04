Becky Lynch: “Rhea Ripley es el futuro, pero…”

Rhea Ripley está dando comienzo a su reinado como Campeona SmackDown después de destronar a Charlotte Flair en WrestleMania 39. Todavía no se sabe quién va a ser su primera retadora pero sí que sabemos dos cosas. La primera es que durante el Raw de anoche se dio a entender que podría unificar el título con Bianca Belair, la Campeona Raw. La segunda es que el viernes estará festejando su victoria en el Evento Premium. Aunque sí podríamos descartar a algunas posibles rivales, como Becky Lynch, que el próximo lunes expondrá el Campeonato Femenil de Parejas.

The NEW #SmackDown Women's Champion @RheaRipley_WWE has a message for #WWERaw Women's Champion @BiancaBelairWWE!#RawAfterMania pic.twitter.com/YoNsiRN8WW

— WWE (@WWE) April 4, 2023