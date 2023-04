Brock Lesnar también está interesado en Gunther

“Espero ese combate, pero para ser honesto, creo que es mejor que no suceda ahora. Creo que ese momento que tuvimos en Royal Rumble fue al menos todo lo que necesitaba en este momento. En Internet, siempre ven cosas emergentes, pero a menudo no se traducen en la vida real, pero solo la reacción que obtuvimos en ese momento fue como una confirmación real en vivo para mí de que: ‘Está bien, gente, quieren ver esto‘. Tengo mis cosas que hacer ahora, él hace lo que hace y luego veremos qué sucede el próximo año“. Esto decía Gunther hace unos días.

> Brock Lesnar quiere luchar con Gunther

Más recientemente, hablando con Daniel Cormier en ESPN, Brock Lesnar ha dado respuesta a las muchas veces que el Campeón Intercontinental ha dicho que quiere verse las caras con él en el encordado. La Bestia Encarnada también está interesado en el Ring General. Aunque aclara que no sabe cuando podría suceder y que él no es quien elige a sus oponentes.

“Sí. Realmente no me importa… solo me lo propusieron, y yo no soy quien decide aquí. Es solo una de esas cosas. Cuando me lo propusieron, me gustó porque me gusta el desafío, y me gusta el enfrentamiento“.

Lesnar apunta también que también le gustaría el título que tiene Gunther:

“Todos queremos ser campeones, pero no creo que en este momento de mi carrera realmente lo necesite. Me gustaría tener otra oportunidad. Si las cosas funcionaran de esa manera, sí. Pero las cosas están locas en este negocio”.

¿Te gustaría ver una lucha entre Brock Lesnar y Gunther?