“Soy un amigo orgulloso, ¿sabes a lo que me refiero? Ella es mi amiga. Verla finalmente soltarse, obviamente, acumuló tantos campeonatos, elogios ya, y solo estaba esposada. Ahora se está soltando, por lo que ni siquiera está donde debería estar. A su edad, es una locura pensar en todas las cosas que podrá lograr. ¿Qué no puede lograr cuando todo está dicho y hecho? Para entonces, verás la mejor versión de ella. En este momento solo está llegando allí, lo cual es una locura. Y estoy feliz de poder estar junto a ella y ser parte del viaje”. Damian Priest siempre se ha deshecho en elogios hacia Rhea Ripley, en especial desde que están juntos en el Judgment Day.

> Damian Priest, orgulloso de Rhea Ripley

¿Y qué iba a decir ahora que su amiga es la nueva Campeona SmackDown, que se encuentra en el mejor momento de su carrera en la WWE? A continuación, leemos las palabras del ex Campeón de Estados Unidos en su reciente entrevista en Out Of Character with Ryan Satin:

“Sí, mi homie Rhea. Obviamente, todos saben que nos hicimos amigos en NXT y nos hemos mantenido unidos desde entonces, ella es como mi hermana pequeña. Estoy muy feliz y orgulloso de [su victoria por el título de WrestleMania]. Me emocioné un poco anoche al ver lo duro que ha trabajado. Ella ha pasado por mucho, estando lejos de su hogar y su familia. Muchos de nosotros nos sacrificamos, pero no a ese nivel. Su familia está literalmente al otro lado del planeta y [ella] pasa años sin verlos. Para alguien que creció muy unida a su familia, eso es difícil. Pero ella se fortalece, literalmente, y sigue trabajando duro y nunca deja de luchar por más. Es realmente gratificante por mi parte presenciarlo y ser parte de ello y compartir ese disfrute que siente en este momento. Estoy tan orgulloso de ella”.

¿Qué opinas de Rhea Ripley como nueva Campeona SmackDown?