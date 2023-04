The Miz repasa su inesperado WrestleMania 39

The Miz fue anunciado como el anfitrión de WrestleMania 39, pero acabó haciendo mucho más. Tuvo que verse las caras en respectivas luchas con Pat McAfee y Snoop Dogg, con quien estuvo presentando el evento ambas noches. Y también lidió con George Kittle, jugador de los San Francisco 49ers y Shane McMahon. Recientemente, en Kyle Brandt’s Basement, el Asombroso estuvo repasando todo lo sucedido durante el Show de los Shows.

> The Miz en WrestleMania 39

“Nunca volveré a escuchar otro álbum de Snoop Dogg. ‘Doggystyle’ fue uno de mis primeros CD que compré en la escuela secundaria y ahora ya ni siquiera puedo escuchar su voz. Me puso en tres combates improvisados. Nadie ha tenido tres combates en WrestleMania. Yo lo hice este año. Supongo que rompí un récord. Nunca seleccionaré a George Kittle como mi ala cerrada. No me importa si es el último ala cerrada. Nunca quiero escuchar el nombre de George Kittle. Elegiré a Kyle Rudolph sobre George Kittle. Nunca volveré a escuchar el Pat McAfee Show. Era fanático de Pat McAfee, pero no más.

“Mientras hablo con Snoop, el imbécil de McAfee me da un puñetazo. Salgo rodando del ring, me ubico bien, George Kittle salta la barricada, nadie lo detiene y me golpea la cabeza. Y McAfee me ataca también. Es un combate en desventaja y llevo un traje de $ 10,000 que quedó arruinado.

“Fue muy fácil empujarlo [a Kittle] y hacer que se sentara. Estaba de pie, lo empujé y casi se cae en su asiento. Así de fuerte soy. Se supone que George Kittle bloquea a las personas y lo derribé. Estoy pensando que tal vez los 49ers me quieren como su ala cerrada. No hay duda del poder, el atletismo y el talento de George Kittle. Lo ves en exhibición todos los domingos. Tiene una inmensa cantidad de talento y es muy fuerte. Quédate en tu carril, yo me quedaré en el mío. Disfruta de Brock Purdy, tal vez Sam Darnold, Trey Lance si está de regreso. Todo el equipo es propenso a lesionarse, al igual que George Kittle. Me sorprende que no se le haya caído el brazo cuando golpeó mi mandíbula de acero.

“Siempre les decimos a los niños que no hagan lo que hacemos en casa por una razón. Esto es muy peligroso y somos profesionales capacitados. Suceden cosas en el ring que a veces están fuera de tu control. Cuando te subes al ring conmigo, podrías salir lastimado. Eso pasó con Shane.

“Ya no bebo ginebra y jugo. Ya no haré más estilo perrito, mis disculpas a mi esposa. Ni siquiera puedo mirar a mi perro. Cualquier cosa entre perros, estoy fuera”.

¿Qué te pareció la actuación de The Miz en WrestleMania 39?