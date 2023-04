Jonathan Gresham reflexiona sobre su adiós a AEW

Jonathan Gresham se fue de AEW cuando Tony Khan compró ROH. El veterano luchador, que fuera Campeón Mundial ROH, sintió que el presidente le faltó al respeto y fue él mismo quien solicitó que se le rescindiera el contrato. Ya pasaron unos cuantos meses desde entonces y recientemente El Pulpo estuvo reflexionando sobre ello con Nick Hausman en Haus of Wrestling.

> El adiós de Jonathan Gresham a AEW

Gresham comienza señalando que su ausencia de los programas al inicio fue debido a sus fechas con PROGRESS o wXw:

“Entonces, por eso no estaba, me gustaría pensar que probablemente me habrían visto en la televisión en ese momento porque sé que mucha gente preguntaba: ‘¿Por qué no está esa persona aquí?’ Bla, bla, bla. Entonces, más o menos por eso, porque estaba cumpliendo con esos compromisos. Para ser honesto, estuve en el extranjero todo el tiempo entre Alemania e Irlanda, y esas cosas, siempre fuera“.

Luego comenta que quizá no se comportó del todo correctamente, pero que es muy apasionado y protege a su personaje porque le costó años formarlo:

“Puedo admitir que actué de manera muy poco profesional al tratar de transmitir el mensaje a mi antiguo empleador sin lograrlo. Después de semanas de sentir que no me escuchaban y me ignoraban, estaba frustrado, para ser honesto. Todo lo que quería era ser escuchado y poder comunicarme. Si hubieran estado de acuerdo y les hubieran gustado mis ideas y lo que quería decir, genial, si no, habría apreciado el tiempo y simplemente aceptado el resultado“.

Apunta además que sintió que no era alguien importante dentro del nuevo régimen:

“Ahora, hablando de la reunión en sí, antes de ella, sentí que me sorprendí de diferentes maneras. Me había puesto en contacto con mi empleador y yo, como mencioné antes, bajo el último régimen con Ring of Honor, tenía una muy buena relación en la que podíamos hablar por teléfono. Si les enviaba un mensaje de texto, me respondían relativamente rápido. Era una muy buena comunicación de ida y vuelta. Entonces, creo que, para mí, esperaba lo mismo y tal vez no debería haberlo hecho. Sé que TK es un tipo muy ocupado, dueño de muchos negocios diferentes, y yo soy un engranaje muy pequeño en esta máquina. Eso vino después de tanto tiempo pensando en eso a través de la terapia y cosas de esa naturaleza”.

Señala también que antes de Supercard of Honor no pudo reunirse con Tony Khan:

“Me presenté, este es un entorno nuevo para mí. Realmente no estaba acostumbrado a estos grandes espectáculos y tantas cosas sucediendo. Llegué, estoy esperando y realmente nunca tuve una hora ni nada sobre cuándo nos íbamos a encontrar. Solo pensé: ‘Oye, sé cómo es la lucha libre, así que esperaré hasta que tenga tiempo’. Estuve allí casi todos los dos días, el día del vuelo y luego el día del evento donde se filma todo y luego al día siguiente. La esencia de esto es que nunca tuve la oportunidad de verlo. Incluso cuando fui a Sonjay o QT para preguntar: ‘Oye, hombre, se supone que debo tener una reunión con Tony. ¿Puedo conseguirla?’. No lo entendí. Entonces, la primera vez que pensé: ‘Está bien, el tipo está ocupado, lo que sea’. Creo que le envié un mensaje o él me envió un mensaje, pero recuerdo que dijo algo como: ‘Lo siento, no nos reunimos. Lo haremos en otro momento’. Algo así”.

Jonathan Gresham aclara que si bien se sintió irrespetado, también estaba lidiando con algunos problemas personales, como la hospitalización de su madre:

“Vuelo de nuevo y sucede lo mismo. No estoy seguro de si debería decir esta parte, pero esto es lo que me hizo sentir como si me estuvieran ignorando. Tuve que, a falta de una palabra mejor, cazarlo. Cuando finalmente tengo la oportunidad de tener una cara a cara con él, me presenta a alguien con quien es cercano y cuando voy a estrechar su mano, me doy la vuelta y TK, se estaba alejando de mí. Así que, en este punto, estoy pensando para mí mismo: ‘Este tipo no debe respetarme en absoluto’. Empecé a tener cosas dando vueltas en mi mente y creo que, en ese momento, yo era mi peor enemigo con esto. Había muchas cosas sucediendo personalmente conmigo. Nadie más que los muchachos de PROGRESS saben que mi mamá tuvo un incidente realmente malo, estuvo en el hospital durante una semana y era la primera vez que alguna vez había visto a mi mamá tan vulnerable con tubos atravesando su cara y esas cosas. Mucho de esto era solo yo bajo mucho estrés, creo. Pero realmente sentí que me faltaron el respeto”.

Quiso aclarar además que no estaba molesto por perder el Campeonato Mundial ROH:

“Recuerdo que recibí un mensaje de texto de Sonjay y estaba sentado con uno de mis amigos en las gradas y, en ese momento, ya me había retirado. Sabía que me iba a ir. Sabía que iba a pedir mi liberación. La otra cosa que realmente me molestó fue que mucha gente tenía la impresión de que me fui porque perdí el título de Ring of Honor y eso no es cierto. He estado luchando durante mucho tiempo y gané campeonatos y tuve que perder campeonatos, eso es parte del negocio y de la vida en general. No puedes ser el campeón para siempre, entonces, eso no es lo que era. Era todo lo que mencioné antes, así que ya me había retirado y me había dicho a mí mismo que iba a pedir mi liberación e irme. Ya sabía un poco lo que iba a pasar y estaba bien con eso. Como dije antes, no debería haber gritado o maldecido en un entorno profesional. Toda la reunión simplemente se me escapó, estaba muy emocionado. Esa es más o menos la esencia de esto”.

Y por último dijo que pese a todo Tony Khan le dijo que no se había quemado ningún puente:

“Después de mi combate con Claudio, tenía que irme, y Claudio se me acercó y me dijo algunas cosas, junto con el Sr. Regal, que estaba allí en ese momento. Pero, antes de que saliera de allí por completo, mi esposa tenía mis maletas y esas cosas, y TK, no tenía que hacerlo, pero se acercó a mí y me dijo algunas cosas muy lindas. Me dijo que no se quemaron puentes, me estrechó la mano y me dijo que sabe que no soy mala persona. Solo puedo imaginarlo lidiando con atletas durante tanto tiempo. Entiende un poco cómo son las cosas, cómo es la gente. Él trata con personas de todos los orígenes diferentes. Estoy bastante seguro de que probablemente vio de dónde venía y me concedió mi liberación. Eso fue todo”.

