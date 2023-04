Saraya rememora la primera promo que realizó en AEW

Saraya no quedó contenta con la primera promo que hizo en AEW tras su debut en Grand Slam. En varias ocasiones ha hablado de ello y recientemente lo hizo de nuevo en Busted Open Radio. Recordemos que entonces dijo que iba a liderar una revolución femenil en la compañía, elogió a varias luchadoras y criticó a Britt Baker. La Anti-Diva considera que estaba un poco oxidada.

> La primera promo de Saraya en AEW

“Yo misma estaba tan mortificada por la promo que en realidad dudé en volver por completo. ‘¿Acabo de cometer un error? ¿Me hice ver tan horrible?’ Gente como Dean Malenko decía: ‘Saliste, dijiste en el micrófono que estabas nervioso’. Realmente lo estaba. Estaba aterrorizada. Nunca había estado tan aterrorizada en mi carrera. Incluso cuando debuté, gané diferentes campeonatos, estaba aterrorizada, pero no tanto como volver después de cinco años, ir a una compañía diferente frente a un nuevo grupo de fanáticos, frente a todas estas personas que te miran y quieren verte fallar o hacerlo bien. Había muchos ojos.

“Quería dejar más dudas, ‘¿es técnica o es ruda?’ Tal como lo hizo, no es la promo de la que más orgullosa estoy. Moxley ayudó mucho con esas promo. Con eso, él estaba como: ‘Habla desde el corazón. Deja de intentar planear una promo en tu cabeza. Habla desde la experiencia y sé más personal, sin dar golpes bajos solo sé una estrella’.

“La única cosa que desearía no haber dicho es que me pidieron que dijera cierta oración, la oración en la que dije: ‘Finalmente, un jefe que me escucha’. Ojalá no lo hiciera. Fruto al alcance de la mano. Siempre he hablado muy bien de WWE porque me ayudaron mucho. Amo a AEW. No hay razón para tomar ese fruto al alcance de la mano y siento que causó mucho tribalismo y reacción negativa. Hay algunas cosas que desearías no haberlo dicho, y esa es uno de ellas. Siento que hubiera sido más fácil si no hubiera dicho eso”.

