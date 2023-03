Britt Baker: “Mantengo lo que dije de Thunder Rosa”

Britt Baker no da marcha atrás con sus críticas hacia Thunder Rosa porque todavía tiene preguntas, como expresa en su reciente entrevista en SLAM Wrestling. La doctora fue bastante crítica con su compañera de vestidor en AEW cuando estaba lesionada pero seguía siendo la Campeona Mundial; la compañía acabó creando el Campeonato Interino Femenil, antes de que la luchadora mexicana fuera despojada del título. Esta todavía no ha vuelto y de momento no se sabe cuando va a hacerlo.

> Britt Baker todavía tiene preguntas para Thunder Rosa

“Mantengo todo lo que dije porque todavía tengo las mismas preguntas… ¿Estás viajando por todos lados para otros proyectos pero no vienes a trabajar donde eres la campeona? Tengo esa pregunta. Quiero saber por qué. Yo solo hago esa pregunta porque soy muy apasionada y protectora con AEW. Cualquiera puede llamarme acosadora, pero lo mantengo y esa pregunta aún no ha sido respondida hasta el día de hoy. Personas como Adam Cole habrían matado para poder para venir a trabajar, pero no podía viajar. No es como si entrara e hiciera una firma de autógrafos, una convención o un seminario. No venía a trabajar, pero ni siquiera podía salir de la casa”.

Sería interesante que esto lo llevaran a su rivalidad luchística y que continuaran con la misma cuando Thunder Rosa vuelva. Recordemos que ambas han dado algunos de los mejores momentos de la división femenil hasta ahora en la historia de All Elite Wrestling. Continuaremos informando sobre el regreso de la ‘Mera Mera’ cuando tengamos más novedades. Y de la misma manera sobre cómo sigue evolucionando el carrera de Britt Baker en la programación de AEW.

