A días de WrestleMania 39, todo en la WWE está enfocado en el Evento Premium más grande del año. En las dos noches de este sábado y este domingo, así como también el NXT Stand and Deliver 2023. Pero ese todo es relativo porque realmente hay mucho más de lo que la compañía tiene que estar pendiente. Y de todo ello ahora hablamos de los planes creativos, de los cuales Nick Khan estuvo hablando recientemente en The Herd with Colin Cowherd. Obviamente, sin dar detalles, pero asegurando que tienen planeados meses más allá del Show de los Shows.

> Nick Khan habla de la creatividad de WWE

“Meses de anticipación. Meses, meses, meses de anticipación. Si dijeras ahora: ‘¿dónde está el equipo creativo con su proceso?’. Están meses por delante de WrestleMania. Obviamente, con un gran enfoque en el sábado y el domingo para asegurarnos de que podamos ejecutar el plan, pero están meses por delante y saben que así debe ser porque 52 semanas al año, de tres a cuatro programas a la semana, si no tienes meses de anticipación, te van a atrapar”.

Esto realmente no es ninguna sorpresa ni nada nuevo. De hecho, es más interesante porque sea el CEO de la WWE quien lo señala que por la información en sí misma. Es más, ha habido unos cuantos cambios de planes, como lo de la lucha de Rhea Ripley contra Ronda Rousey, pero mucho de lo que estará pasando en WrestleMania viene siendo construido durante meses.

¿Qué te parecen las palabras de Nick Khan?