Mike Bailey tuvo un reinado memorable como Campeón de la X-Division en IMPACT Wrestling durante 2022. No tanto porque los 110 días de duración sino por que realizó 12 defensas titulares y la calidad de las mismas. Hubiera sido todavía más grande de haber alcanzado o superado las 15 de Christopher Daniels. De ello estuvo hablando recientemente Speedball en Fightful. En estos momentos, el dueño de cinturón es Trey Miguel, que va por los 148 días y las 6 defensas.

> Mike Bailey, cerca de Christopher Daniels

“Absolutamente. Creo que me dirigía allí. Estaba bien encaminado con Frankie Kazarian, con quien perdí el Campeonato Impact, pero él era una leyenda absoluta del Campeonato de la X-Division y una leyenda de la X-Division. Si pudiera vencer a Frankie Kazarian, entonces es como, ¿quién es el siguiente? Luego, el objetivo final era simplemente abrirme camino a través de esos rangos. Luego, competir por el Campeonato Mundial mientras era Campeón de la División X, que es la respuesta a por qué no opté por la opción C, que es una pregunta que se hace a menudo y la respuesta es que quería ambos”.

También ha sido importante en la carrera de Mike Bailey en la zona de impacto su historia con Jonathan Gresham:

“Quiero decir, la razón por la que creo que él y yo trabajamos tan bien como equipo es porque ambos somos los mejores del mundo, posiblemente, en la lucha libre en general, pero sin duda y objetivamente somos los mejores del mundo en el tipo de lucha que hacemos, que es muy específico, pero muy diferente. Así que es un rompecabezas muy, muy complejo de abordar”.

Y en la misma entrevista el luchador aclara que cuando le prohibieron luchar durante cinco años fue únicamente en Estados Unidos, no, como muchos creen, en cualquier sitio fuera de Canadá:

“Eso es lo que todos dicen, lo cual está mal. Absolutamente no es así. Es todo lo contrario. No podía luchar en Estados Unidos, pero sí en cualquier otro lugar del mundo fuera de Canadá“.

¿Qué opinas de Mike Bailey?