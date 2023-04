Bajo los nombres de Darren Young y Daniel Bryan, Fred Rosser y Bryan Danielson trabajaron juntos durante varios años en la WWE. De hecho, coincidieron en el extinto territorio de desarrollo FCW así como en la misma temporada de NXT cuando la ahora marca era un concurso; de la misma manera, lo hicieron también en la facción The Nexus. En total, compartieron el encordado en 28 ocasiones, incluyendo además cuando se enfrentaron como Prime Time Players y Team Hell No. No existe una historia pero sí de dónde sacarla.

> Fred Rosser quiere luchar con Bryan Danielson

Y, en una reciente entrevista con MuscleManMalcolm, el luchador de NJPW dice que quiere luchar con el de AEW:

“Creo que me encantaría trabajar con Daniel Bryan. Con New Japan, he estado haciendo algunos de mis mejores trabajos y, nuevamente, en la lucha libre, no quiero dejar que el gato salga de la bolsa, pero me encanta usar la analogía en la Academia NJPW en la que estoy entrenando: la lucha libre es como un helado, tiene diferentes sabores. Puede que te guste Rocky Road, puede que me gusten las galletas y la crema, pero al final del día, todo es helado. Con WWE, mucho de mi trabajo fue un sprint, muy rápido. Pero con New Japan, pude perfeccionar mi oficio, pude tomarme mi tiempo, y simplemente luchar y tener las mejores actuaciones que pude, y creo que con Daniel Bryan, podríamos tener un gran combate juntos“.

Pero el Dragón Americano no es el único integrante del Blackpool Combat Club con el que el No Days Off quiere combatir. También señala a Jon Moxley, y habla de cómo el también All Elite ha influido en su carrera.

“Él sabe lo que hizo, y yo sé lo que hizo. No quiero revelar todos los secretos, pero él era una gran pieza del rompecabezas que necesitaba para tener uno de los mejores combates de mi carrera. Volvemos a los días de la WWE, y siempre digo sobre Moxley, él es el tipo de persona con la que éramos muy cordiales. ‘Hola’ y ‘adiós’ y charlar un poco. Es el tipo de persona, ya no bebo, pero si estuviera en una situación de tipo bar y lo viera pelearse, volvería con él y estaría allí para él. Moxley es un tipo tremendo. En realidad, es un tipo con el que espero poder luchar algún día. Es una lucha de ensueño para mí. Sé que podríamos tener un éxito”.

