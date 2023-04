Steve Austin emocionó a los fanáticos con su participación en WrestleMania 38, y se pensaba que continuaría esta racha en la edición de este año, aprovechando que se iba a llevar a cabo en Los Angeles. Hubo ideas para que formara parte de un combate, incluyendo contra Brock Lesnar, pero simplemente no se concretó nada y no lo tuvimos en el evento.

► Steve Austin tuvo conversaciones con WWE para luchar en WrestleMania 39

Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, Steve Austin admitió que WWE habló con él sobre trabajar en WrestleMania 39. Lamentablemente, simplemente no pudieron hacer que las cosas salieran bien, como para poder rendir en una lucha dentro de un escenario tan grande como ese.

“No he hablado de esto, pero les contaré la historia, me reuní con algunas personas de WWE. Hablamos sobre la posibilidad de que yo luchara en WrestleMania 39. Lo más importante en mi mente era la presentación y qué tipo de combate sería”.

“Volviendo a 38, la forma en que se presentó Kevin Owens, me encanta KO, lo rechacé tres, cuatro, cinco veces hasta que la creatividad finalmente llegó a ser lo que terminó siendo. No quería que se construyera como una lucha, per se. Necesitaba algo que pudiera convertirse en una, y así fue, pero creo que por eso nos salimos con la nuestra. La multitud de Dallas fue muy receptiva. No había estado presente, así que el momento era el adecuado”.

“Pero para hacer una lucha adecuada, tendría que estar en una forma fuera de lo común. Les dije, y esta es la verdad exacta, dije: ‘Chicos, me estoy preparando para entrar en producción en este programa, Stone Cold Takes on America, y hasta que comencemos la producción, no sé cuál será mi parece la vida. No puedo comprometerme.

Efectivamente, hubo problemas técnicos antes de que termináramos. Se suponía que debía terminar un mes antes que nosotros. No hay forma, con el horario que estaba haciendo, conduciendo un RV por toda la creación de Dios, haciendo todo lo que estaba haciendo, que estaría listo. Tenía dos mancuernas de 30 libras, un saco de arena de 45 libras y una pesa rusa de 25 libras.

Trabajar 15 horas al día y luego hacer un entrenamiento de 30 o 40 minutos no te prepara para WrestleMania. Realmente estaba protegido en WrestleMania 38. Esta vez, ese no iba a ser el caso. Esa fue una declaración verdadera: hasta que este espectáculo terminara, no podía comprometerme”.

Sin duda, es una pena el hecho de que Steve Austin no pudiera participar en WrestleMania, pero tampoco quiere exponer su cuerpo más de lo necesario, considerando que ya llevaba 19 años retirado. En todo caso, habrá que esperar a ver si decide aparecer en WrestleMania 40 el próximo año.